https://ria.ru/20210522/armiya-1733456987.html

"Черт возьми": американский сенатор испугался ролика о российской армии

"Черт возьми": американский сенатор испугался ролика о российской армии - РИА Новости, 22.05.2021

"Черт возьми": американский сенатор испугался ролика о российской армии

Сенатор-республиканец Тед Круз обеспокоился будущим американской армии, сравнив ее с Вооруженными силами России. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:21

2021-05-22T15:21

2021-05-22T19:06

россия

тед круз (сенатор от штата техас)

сша

в мире

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз обеспокоился будущим американской армии, сравнив ее с Вооруженными силами России.На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, агитирующий к службе в войсках. Главное действующее лицо — девушка, вступившая в ряды американской армии. Она выросла в однополой семье и "с детства боролась за равенство". "Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия — не самая лучшая идея" — написал Круз. Ранее этот же ролик вызвал недоумение у пользователей Сети. Некоторые комментаторы признались, что им впервые стало "так стыдно за Америку", ведь "рыба гниет с головы".

https://ria.ru/20210522/arktika-1733436630.html

россия

сша

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россия, тед круз (сенатор от штата техас), сша, в мире