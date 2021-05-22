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"Черт возьми": американский сенатор испугался ролика о российской армии
"Черт возьми": американский сенатор испугался ролика о российской армии - РИА Новости, 22.05.2021
"Черт возьми": американский сенатор испугался ролика о российской армии
Сенатор-республиканец Тед Круз обеспокоился будущим американской армии, сравнив ее с Вооруженными силами России. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T15:21
2021-05-22T19:06
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз обеспокоился будущим американской армии, сравнив ее с Вооруженными силами России.На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, агитирующий к службе в войсках. Главное действующее лицо — девушка, вступившая в ряды американской армии. Она выросла в однополой семье и "с детства боролась за равенство". "Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия — не самая лучшая идея" — написал Круз. Ранее этот же ролик вызвал недоумение у пользователей Сети. Некоторые комментаторы признались, что им впервые стало "так стыдно за Америку", ведь "рыба гниет с головы".
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россия, тед круз (сенатор от штата техас), сша, в мире

"Черт возьми": американский сенатор испугался ролика о российской армии

15:21 22.05.2021 (обновлено: 19:06 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз обеспокоился будущим американской армии, сравнив ее с Вооруженными силами России.
На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу.
Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, агитирующий к службе в войсках. Главное действующее лицо — девушка, вступившая в ряды американской армии. Она выросла в однополой семье и "с детства боролась за равенство".
"Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия — не самая лучшая идея" — написал Круз.
Ранее этот же ролик вызвал недоумение у пользователей Сети. Некоторые комментаторы признались, что им впервые стало "так стыдно за Америку", ведь "рыба гниет с головы".
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