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Минобороны России узнало о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием
Минобороны России узнало о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием - РИА Новости, 23.05.2021
Минобороны России узнало о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием
Террористы перед выборами президента Сирии готовят провокации в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, сообщил замруководителя Центра по... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T22:08
2021-05-23T22:08
2021-05-23T23:57
война в сирии
белые каски
сирия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Террористы перед выборами президента Сирии готовят провокации в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.По его словам, в воскресенье боевики группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"* в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" на двух грузовиках доставили в район населенного пункта Джиср-Эш-Шугур шесть емкостей, предположительно, с хлором.Выборы в Сирии пройдут 26 мая. По всей стране с семи утра до семи вечера будут открыты более десяти тысяч избирательных участков. Среди кандидатов в президенты: Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции, бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии БААС Башар Хафиз Асад.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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белые каски, сирия, в мире
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Террористы перед выборами президента Сирии
готовят провокации в провинции Идлиб
с использованием отравляющих веществ, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.
По его словам, в воскресенье боевики группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"* в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" на двух грузовиках доставили в район населенного пункта Джиср-Эш-Шугур шесть емкостей, предположительно, с хлором.
"По имеющейся информации, боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", — сказал контр-адмирал на брифинге.
Выборы в Сирии пройдут 26 мая. По всей стране с семи утра до семи вечера будут открыты более десяти тысяч избирательных участков.
Среди кандидатов в президенты: Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции, бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии БААС Башар Хафиз Асад.
* Террористическая организация, запрещенная в России.