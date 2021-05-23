https://ria.ru/20210523/siriya-1733571285.html

Минобороны России узнало о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

Минобороны России узнало о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием - РИА Новости, 23.05.2021

Минобороны России узнало о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

Террористы перед выборами президента Сирии готовят провокации в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, сообщил замруководителя Центра по... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T22:08

2021-05-23T22:08

2021-05-23T23:57

война в сирии

белые каски

сирия

в мире

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Террористы перед выборами президента Сирии готовят провокации в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.По его словам, в воскресенье боевики группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"* в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" на двух грузовиках доставили в район населенного пункта Джиср-Эш-Шугур шесть емкостей, предположительно, с хлором.Выборы в Сирии пройдут 26 мая. По всей стране с семи утра до семи вечера будут открыты более десяти тысяч избирательных участков. Среди кандидатов в президенты: Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции, бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии БААС Башар Хафиз Асад.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210521/vybory-1733306956.html

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белые каски, сирия, в мире