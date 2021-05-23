https://ria.ru/20210523/shkolniki-1733506976.html

Эксперты выяснили, на что копят российские школьники

Эксперты выяснили, на что копят российские школьники - РИА Новости, 23.05.2021

Эксперты выяснили, на что копят российские школьники

Почти половина российских школьников не ставят четкой цели для накоплений и просто формируют финансовую подушку, при этом около 20% копят на гаджеты и... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T09:10

2021-05-23T09:10

2021-05-23T09:10

самарская область

новосибирская область

краснодарский край

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Почти половина российских школьников не ставят четкой цели для накоплений и просто формируют финансовую подушку, при этом около 20% копят на гаджеты и электронику, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Компания в апреле-мае 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1083 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ. "Чаще всего школьники не имеют четкой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%), 19% учащихся 7-11 классов копят на гаджеты и электронику, курсы и дополнительное образование (16%), брендовую одежду и обувь (10%) и путешествия без родителей (7%)", - говорится в сообщении.Исследование показало, что почти половина (49%) откладывает до 500 рублей в месяц, откладывать от 500 до 1000 рублей в месяц получается у 29% школьников, от 1000 до 3000 - у 13%. Больше 3000 рублей ежемесячно в сбережения направляют только 9% учащихся 7-11 классов.Большая часть российских школьников (47%) планируют свой бюджет на срок от одного до трех месяцев. "22% планируют свои расходы на 1-2 недели и треть школьников (31%) не занимаются ведением бюджета. Реже всего планируют свои финансы семиклассники и одиннадцатиклассники - 36% учащихся 7-х классов и 35% опрошенных учащихся 11-х классов не ведут учет расходов и доходов", - сказано в сообщении.Отмечается, что на метод ведения бюджета школьниками сильно повлияла пандемия. "44% стали вдвое меньше тратить на досуг и развлечения, 22% стали реже ходить в кафе, 23% стали откладывать вдвое больше денег. 11% школьников ухудшившаяся финансовая ситуация в семье побудила устроиться на подработку", - указывается в сообщении.Сильнее всего сократили расходы на развлечения школьники Новосибирской области - 61% респондентов стали тратить вдвое меньше денег на досуг, в Краснодарском крае этот показатель составил 57%, в Ленинградской области и Башкирии - 55%, в Республике Дагестан и Самарской области - 52%."Современные школьники - крайне осознанные в финансовом плане молодые люди. Планировать бюджет на 2-3 месяца нелегко и взрослому, в то время как дети с каждым днем совершенствуются в финансовой грамотности и строят фундамент для успешного будущего", - прокомментировал директор "ЯКласс" в России Андрей Илингин.

https://ria.ru/20210515/karty-1732410828.html

https://ria.ru/20210517/kontrol-1732615837.html

самарская область

новосибирская область

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, новосибирская область, краснодарский край, общество