Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210523/shar-1733507476.html
На Украине упал воздушный шар, один человек погиб
На Украине упал воздушный шар, один человек погиб - РИА Новости, 23.05.2021
На Украине упал воздушный шар, один человек погиб
Воздушный шар с людьми разбился в Хмельницкой области на Украине во время проведения Фестиваля воздушных шаров, один человек погиб, еще пятеро пострадали,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T09:20
2021-05-23T09:20
хмельницкая область
украина
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155358/54/1553585457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c59365065f39c2581f18934c262e8ee.jpg
КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Воздушный шар с людьми разбился в Хмельницкой области на Украине во время проведения Фестиваля воздушных шаров, один человек погиб, еще пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции страны в воскресенье утром.Отмечается, что воздушный шар упал во время проведения Фестиваля воздушных шаров. Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил воздушных полетов". Виновным в происшествии может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.
https://ria.ru/20210516/parashyutisty-1732520838.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155358/54/1553585457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea467b1ef03d713b8f0b2983b908b821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хмельницкая область, украина, происшествия, в мире

На Украине упал воздушный шар, один человек погиб

09:20 23.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоздушный шар
Воздушный шар - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Воздушный шар с людьми разбился в Хмельницкой области на Украине во время проведения Фестиваля воздушных шаров, один человек погиб, еще пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции страны в воскресенье утром.
"Трагедия произошла 22 мая, около 20:45 (мск) возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что воздушный шар упал во время проведения Фестиваля воздушных шаров. Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил воздушных полетов". Виновным в происшествии может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 14:33
Пострадавшие в Подмосковье парашютисты отправлены на амбулаторное лечение
 
Хмельницкая областьУкраинаПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Крыму рассказали подробности визита немецкой делегации
10:52Солиста группы Måneskin заподозрили в приеме наркотиков на Евровидении
10:50В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
10:49В Югре после нападения на экс-депутата завели дело о побоях
10:41Утверждены правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта
10:25Пригожин оценил результаты Евровидения
10:15Эксперты рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу
10:08Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене
09:59В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей
09:46В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными
09:35Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло
09:33Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров
09:22В США рассказали, почему Ту-95МС превосходит американский аналог
09:20На Украине упал воздушный шар, один человек погиб
09:10Эксперты выяснили, на что копят российские школьники
08:59Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник
08:53Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города
08:40Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России
08:30Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ
08:20Экономист назвал главную причину волатильности биткоина
Лента новостейМолния