https://ria.ru/20210523/shar-1733507476.html

На Украине упал воздушный шар, один человек погиб

На Украине упал воздушный шар, один человек погиб - РИА Новости, 23.05.2021

На Украине упал воздушный шар, один человек погиб

Воздушный шар с людьми разбился в Хмельницкой области на Украине во время проведения Фестиваля воздушных шаров, один человек погиб, еще пятеро пострадали,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T09:20

2021-05-23T09:20

2021-05-23T09:20

хмельницкая область

украина

происшествия

в мире

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КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Воздушный шар с людьми разбился в Хмельницкой области на Украине во время проведения Фестиваля воздушных шаров, один человек погиб, еще пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции страны в воскресенье утром.Отмечается, что воздушный шар упал во время проведения Фестиваля воздушных шаров. Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил воздушных полетов". Виновным в происшествии может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

https://ria.ru/20210516/parashyutisty-1732520838.html

хмельницкая область

украина

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хмельницкая область, украина, происшествия, в мире