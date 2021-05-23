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Роспотребнадзор нашел нарушения на съезде, где задержали Галямину
Роспотребнадзор нашел нарушения на съезде, где задержали Галямину - РИА Новости, 23.05.2021
Роспотребнадзор нашел нарушения на съезде, где задержали Галямину
Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства на мероприятии 22 мая в гостинице "Россия" в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T13:58
2021-05-23T13:58
юлия галямина
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великий новгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства на мероприятии 22 мая в гостинице "Россия" в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба областного управления ведомства.В субботу 22 мая в Великом Новгороде в гостинице "Россия" началось мероприятие для независимых депутатов "Земский съезд", на котором задержали бывшего муниципального депутата Юлию Галямину.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает."При проведении очередного рейда 22 мая во время проведения организованного мероприятия в гостинице "Россия" выявлено непроведение необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, том числе несоблюдение требований по социальному дистанцированию", - сказано в сообщении.По данным ведомства, будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 части 2 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и направлен на рассмотрение в суд.Ранее Галямина в своих социальных сетях анонсировала, что мероприятие для независимых депутатов "Земский съезд" пройдет в Великом Новгороде 22 и 23 мая.Тверской суд Москвы в конце декабря признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Позднее она была лишена статуса депутата.
https://ria.ru/20210522/galyamina-1733477383.html
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юлия галямина, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великий новгород

Роспотребнадзор нашел нарушения на съезде, где задержали Галямину

13:58 23.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства на мероприятии 22 мая в гостинице "Россия" в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба областного управления ведомства.
В субботу 22 мая в Великом Новгороде в гостинице "Россия" началось мероприятие для независимых депутатов "Земский съезд", на котором задержали бывшего муниципального депутата Юлию Галямину.
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, обвиняемая в неоднократных нарушениях порядка проведения публичных акций, у здания Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 19:21
Галямину обвинили в неповиновении полиции, заявил адвокат
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
"При проведении очередного рейда 22 мая во время проведения организованного мероприятия в гостинице "Россия" выявлено непроведение необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, том числе несоблюдение требований по социальному дистанцированию", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 части 2 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и направлен на рассмотрение в суд.
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Ранее Галямина в своих социальных сетях анонсировала, что мероприятие для независимых депутатов "Земский съезд" пройдет в Великом Новгороде 22 и 23 мая.
Тверской суд Москвы в конце декабря признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Позднее она была лишена статуса депутата.
 
Юлия ГаляминаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Великий Новгород
 
 
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