https://ria.ru/20210523/sanktsii-1733529191.html

В Кремле оценили приостановку санкций США против Nord Stream 2 AG

В Кремле оценили приостановку санкций США против Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 23.05.2021

В Кремле оценили приостановку санкций США против Nord Stream 2 AG

Заявление США о решении по приостановке санкций против Nord Stream 2 AG в Кремле расценили как положительный сигнал, об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:25

2021-05-23T14:25

2021-05-23T17:06

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

евросоюз

дмитрий песков

сша

украина

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Заявление США о решении по приостановке санкций против Nord Stream 2 AG в Кремле расценили как положительный сигнал, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов."Однозначно это можно и нужно расценивать как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем", - сказал Песков на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, дмитрий песков, сша, украина, в мире