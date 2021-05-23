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https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html
В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета - РИА Новости, 23.05.2021
В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
Решение о посадке в Минске самолета Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, принял экипаж, следует из переговоров пилотов и диспетчеров минского... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T23:31
2021-05-23T23:32
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Решение о посадке в Минске самолета Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, принял экипаж, следует из переговоров пилотов и диспетчеров минского аэропорта, которые приводит государственный телеканал "Беларусь 1".Согласно переговорам, диспетчер уточнил у экипажа, откуда поступила рекомендация приземлиться в Минске, "от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?"."Это наша рекомендация", - ответил экипаж.При этом телеканал ОНТ продемонстрировал разговор пилотов Ryanair и диспетчеров о том, что сообщение об угрозе получила служба безопасности аэропорта по e-mail. При этом не уточняется, об аэропорте какой страны идет речь."Это запрос о безопасности… Служба безопасности аэропорта получила e-mail", - приводится там фрагмент переговоров.В пресс-службе Национального аэропорта "Минск" на вопрос о том, получали ли электронное письмо с сообщением о бомбе в самолете, РИА Новости сообщили, что получили информацию о возможно заминированном самолете от "Белаэронавигации", которая управляет полетами на территории республики.В то же время телеканал ОНТ отметил, что сообщение о минировании могло исходить от пассажиров самолета. "Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело… Кто из пассажиров сообщил об этом, пока не известно. Специалисты начали работу", - заявили в эфире телеканала.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html
https://ria.ru/20210523/rogozin-1733573809.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире

В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета

23:31 23.05.2021 (обновлено: 23:32 23.05.2021)
 
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Решение о посадке в Минске самолета Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, принял экипаж, следует из переговоров пилотов и диспетчеров минского аэропорта, которые приводит государственный телеканал "Беларусь 1".
Согласно переговорам, диспетчер уточнил у экипажа, откуда поступила рекомендация приземлиться в Минске, "от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?".
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"Это наша рекомендация", - ответил экипаж.
При этом телеканал ОНТ продемонстрировал разговор пилотов Ryanair и диспетчеров о том, что сообщение об угрозе получила служба безопасности аэропорта по e-mail. При этом не уточняется, об аэропорте какой страны идет речь.
"Это запрос о безопасности… Служба безопасности аэропорта получила e-mail", - приводится там фрагмент переговоров.
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В пресс-службе Национального аэропорта "Минск" на вопрос о том, получали ли электронное письмо с сообщением о бомбе в самолете, РИА Новости сообщили, что получили информацию о возможно заминированном самолете от "Белаэронавигации", которая управляет полетами на территории республики.
В то же время телеканал ОНТ отметил, что сообщение о минировании могло исходить от пассажиров самолета. "Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело… Кто из пассажиров сообщил об этом, пока не известно. Специалисты начали работу", - заявили в эфире телеканала.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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