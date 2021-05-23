https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html

В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета

В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета - РИА Новости, 23.05.2021

В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета

Решение о посадке в Минске самолета Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, принял экипаж, следует из переговоров пилотов и диспетчеров минского... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T23:31

2021-05-23T23:31

2021-05-23T23:32

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

следственный комитет россии (ск рф)

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Решение о посадке в Минске самолета Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, принял экипаж, следует из переговоров пилотов и диспетчеров минского аэропорта, которые приводит государственный телеканал "Беларусь 1".Согласно переговорам, диспетчер уточнил у экипажа, откуда поступила рекомендация приземлиться в Минске, "от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?"."Это наша рекомендация", - ответил экипаж.При этом телеканал ОНТ продемонстрировал разговор пилотов Ryanair и диспетчеров о том, что сообщение об угрозе получила служба безопасности аэропорта по e-mail. При этом не уточняется, об аэропорте какой страны идет речь."Это запрос о безопасности… Служба безопасности аэропорта получила e-mail", - приводится там фрагмент переговоров.В пресс-службе Национального аэропорта "Минск" на вопрос о том, получали ли электронное письмо с сообщением о бомбе в самолете, РИА Новости сообщили, что получили информацию о возможно заминированном самолете от "Белаэронавигации", которая управляет полетами на территории республики.В то же время телеканал ОНТ отметил, что сообщение о минировании могло исходить от пассажиров самолета. "Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело… Кто из пассажиров сообщил об этом, пока не известно. Специалисты начали работу", - заявили в эфире телеканала.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

https://ria.ru/20210523/rogozin-1733573809.html

https://ria.ru/20210523/oppozitsiya-1733572343.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске 2021-05-23T23:31 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире