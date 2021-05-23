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https://ria.ru/20210523/samolet-1733569741.html
В ICAO прокомментировали инцидент с самолетом в Минске
В ICAO прокомментировали инцидент с самолетом в Минске - РИА Новости, 23.05.2021
В ICAO прокомментировали инцидент с самолетом в Минске
Международная организация гражданской авиации (ICAO) серьезно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, которая могла быть... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T21:42
2021-05-23T22:00
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ICAO) серьезно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, которая могла быть совершена в нарушение Чикагской конвенции, говорится в заявлении организации."ICAO серьезно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой самолета Ryanair и его пассажиров, которая могла быть совершена в нарушение Чикагской конвенции. Мы ожидаем дополнительной информации, официально подтвержденной странами и причастными к этому операторами", — сообщается в Twitter-аккаунте организации.Конвенция о международной гражданской авиации, или Чикагская конвенция, вступившая в силу в 1947 году, устанавливает основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту в воскресенье из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире

В ICAO прокомментировали инцидент с самолетом в Минске

21:42 23.05.2021 (обновлено: 22:00 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание национального аэропорта "Минск"
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ICAO) серьезно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, которая могла быть совершена в нарушение Чикагской конвенции, говорится в заявлении организации.
"ICAO серьезно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой самолета Ryanair и его пассажиров, которая могла быть совершена в нарушение Чикагской конвенции. Мы ожидаем дополнительной информации, официально подтвержденной странами и причастными к этому операторами", — сообщается в Twitter-аккаунте организации.
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Конвенция о международной гражданской авиации, или Чикагская конвенция, вступившая в силу в 1947 году, устанавливает основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту в воскресенье из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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