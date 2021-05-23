https://ria.ru/20210523/samolet-1733569741.html

В ICAO прокомментировали инцидент с самолетом в Минске

В ICAO прокомментировали инцидент с самолетом в Минске - РИА Новости, 23.05.2021

В ICAO прокомментировали инцидент с самолетом в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) серьезно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, которая могла быть... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T21:42

2021-05-23T21:42

2021-05-23T22:00

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

следственный комитет россии (ск рф)

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ICAO) серьезно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, которая могла быть совершена в нарушение Чикагской конвенции, говорится в заявлении организации."ICAO серьезно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой самолета Ryanair и его пассажиров, которая могла быть совершена в нарушение Чикагской конвенции. Мы ожидаем дополнительной информации, официально подтвержденной странами и причастными к этому операторами", — сообщается в Twitter-аккаунте организации.Конвенция о международной гражданской авиации, или Чикагская конвенция, вступившая в силу в 1947 году, устанавливает основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту в воскресенье из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html

https://ria.ru/20210523/polety-1733561910.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире