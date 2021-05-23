https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html

В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair

В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair - РИА Новости, 23.05.2021

В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair

Начальник смены минского аэропорта Максим Кияков рассказал телеканалу ОНТ, почему самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился именно в Минске после РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T21:04

2021-05-23T21:04

2021-05-23T22:06

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733567891_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_2510db0ca2ec2add2a5263309a195228.jpg

МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Начальник смены минского аэропорта Максим Кияков рассказал телеканалу ОНТ, почему самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился именно в Минске после сообщения о минировании.В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" уточнил, что после поступления сообщения о минировании Вильнюс и Афины попросили Минск экстренно принять борт."По инструкции диспетчер должен предложить экипажу ближайший аэропорт. В момент поступления сообщения ближайшим был национальный аэропорт Минск, — говорится в сообщении.После того, как о ситуации доложили президенту Александру Лукашенко, он распорядился принять борт и провести осмотр.Задержание Романа ПротасевичаРанее в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщали, что борт Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Среди пассажиров был основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.Как поясняли в Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета в воздух поднимали истребитель МиГ-29.Многие политики стран Евросоюза и еврочиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны. В Белоруссии Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/posadka-1733565134.html

https://ria.ru/20210523/samolet-1733561393.html

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске 2021-05-23T21:04 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, в мире