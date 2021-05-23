https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair - РИА Новости, 23.05.2021
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair
Начальник смены минского аэропорта Максим Кияков рассказал телеканалу ОНТ, почему самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился именно в Минске после РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T21:04
2021-05-23T21:04
2021-05-23T22:06
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
минск
в мире
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МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Начальник смены минского аэропорта Максим Кияков рассказал телеканалу ОНТ, почему самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился именно в Минске после сообщения о минировании.В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" уточнил, что после поступления сообщения о минировании Вильнюс и Афины попросили Минск экстренно принять борт."По инструкции диспетчер должен предложить экипажу ближайший аэропорт. В момент поступления сообщения ближайшим был национальный аэропорт Минск, — говорится в сообщении.После того, как о ситуации доложили президенту Александру Лукашенко, он распорядился принять борт и провести осмотр.Задержание Романа ПротасевичаРанее в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщали, что борт Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Среди пассажиров был основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.Как поясняли в Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета в воздух поднимали истребитель МиГ-29.Многие политики стран Евросоюза и еврочиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны. В Белоруссии Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/posadka-1733565134.html
https://ria.ru/20210523/samolet-1733561393.html
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733567886_0:0:2826:2119_1920x0_80_0_0_0b5bd13c386e09ec32a5b8ba6b678b7a.jpg
Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске
2021-05-23T21:04
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, в мире
МИНСК, 23 мая — РИА Новости.
Начальник смены минского аэропорта Максим Кияков рассказал телеканалу ОНТ
, почему самолет Ryanair
, летевший из Афин
в Вильнюс
, приземлился именно в Минске
после сообщения о минировании.
"По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск, и по этим международным правилам командир принял решение сделать посадку у нас. То есть это было решение командира экипажа", — пояснил собеседник телеканала.
В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" уточнил, что после поступления сообщения о минировании Вильнюс и Афины попросили Минск экстренно принять борт.
"По инструкции диспетчер должен предложить экипажу ближайший аэропорт. В момент поступления сообщения ближайшим был национальный аэропорт Минск, — говорится в сообщении.
После того, как о ситуации доложили президенту Александру Лукашенко, он распорядился принять борт и провести осмотр.
Задержание Романа Протасевича
Ранее в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщали, что борт Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Среди пассажиров был основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.
Как поясняли в Минобороны Белоруссии
, для сопровождения самолета в воздух поднимали истребитель МиГ-29
.
Многие политики стран Евросоюза
и еврочиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны.
В Белоруссии
Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).
Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.