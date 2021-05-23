Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair - РИА Новости, 23.05.2021
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair
Начальник смены минского аэропорта Максим Кияков рассказал телеканалу ОНТ, почему самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился именно в Минске после РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T21:04
2021-05-23T22:06
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733567891_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_2510db0ca2ec2add2a5263309a195228.jpg
МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Начальник смены минского аэропорта Максим Кияков рассказал телеканалу ОНТ, почему самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился именно в Минске после сообщения о минировании.В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" уточнил, что после поступления сообщения о минировании Вильнюс и Афины попросили Минск экстренно принять борт."По инструкции диспетчер должен предложить экипажу ближайший аэропорт. В момент поступления сообщения ближайшим был национальный аэропорт Минск, — говорится в сообщении.После того, как о ситуации доложили президенту Александру Лукашенко, он распорядился принять борт и провести осмотр.Задержание Романа ПротасевичаРанее в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщали, что борт Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Среди пассажиров был основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.Как поясняли в Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета в воздух поднимали истребитель МиГ-29.Многие политики стран Евросоюза и еврочиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны. В Белоруссии Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/posadka-1733565134.html
https://ria.ru/20210523/samolet-1733561393.html
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске
2021-05-23T21:04
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733567886_0:0:2826:2119_1920x0_80_0_0_0b5bd13c386e09ec32a5b8ba6b678b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, в мире

В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair

21:04 23.05.2021 (обновлено: 22:06 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание национального аэропорта "Минск"
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Начальник смены минского аэропорта Максим Кияков рассказал телеканалу ОНТ, почему самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился именно в Минске после сообщения о минировании.

"По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск, и по этим международным правилам командир принял решение сделать посадку у нас. То есть это было решение командира экипажа", — пояснил собеседник телеканала.

В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" уточнил, что после поступления сообщения о минировании Вильнюс и Афины попросили Минск экстренно принять борт.
"По инструкции диспетчер должен предложить экипажу ближайший аэропорт. В момент поступления сообщения ближайшим был национальный аэропорт Минск, — говорится в сообщении.
После того, как о ситуации доложили президенту Александру Лукашенко, он распорядился принять борт и провести осмотр.

Задержание Романа Протасевича

Ранее в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщали, что борт Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Среди пассажиров был основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.
Как поясняли в Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета в воздух поднимали истребитель МиГ-29.
Многие политики стран Евросоюза и еврочиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны.
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 20:39В мире
Появились кадры с места экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
В Белоруссии Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).
Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 20:00
Глава Евросовета призвал ICAO расследовать инцидент с самолетом в Минске
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМинскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Врач назвал три привычки, которые снижают риск развития рака
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
23:12В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов
Лента новостейМолния