https://ria.ru/20210523/samolet-1733560894.html

Самолет, экстренно севший в Минске, принадлежит польской компании

Самолет, экстренно севший в Минске, принадлежит польской компании - РИА Новости, 23.05.2021

Самолет, экстренно севший в Минске, принадлежит польской компании

Самолет авиакомпании Ryanair, экстренно приземлившийся в воскресенье в Минске из-за сообщения о минировании, принадлежит польской компании, сообщает издание... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:57

2021-05-23T19:57

2021-05-23T19:57

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании Ryanair, экстренно приземлившийся в воскресенье в Минске из-за сообщения о минировании, принадлежит польской компании, сообщает издание "Виртуальная Польша".Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. После сообщения о бомбе были поднят истребитель для сопровождения самолета. Позже в аэропорту уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска."Самолет авиакомпании Ryanair, который белорусские власти заставили аварийно приземлиться в Минске – это самолет, принадлежащий зарегистрированной в Польше компании Ryanair Sun", - говорится в сообщении."Этот факт подтвердил в беседе с нами глава компании Михал Качмарчик", - уточняет издание.Ryanair Sun является дочерней компанией ирландской авиакомпании Ryanair."На данный момент известно, что самолет приземлился в Минске. Пассажиров на борту нет. Мы связались с капитаном. Мы ждем каких-либо сообщений. У нас нет информации о том, был ли задержан кто-либо из пассажиров. У меня нет подтверждения от экипажа о сопровождении истребителей. Но самолет находился над территорией Белоруссии и должен был следовать командам белорусской диспетчерской службы", - рассказал Качмарчик.Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733558011.html

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, в мире