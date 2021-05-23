Самолет, экстренно севший в Минске, принадлежит польской компании
© AP Photo / Shawn PogatchnikСамолет авиакомпании Ryanair. Аэропорт Дублина, Ирландия. Архивное фото
© AP Photo / Shawn Pogatchnik
ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании Ryanair, экстренно приземлившийся в воскресенье в Минске из-за сообщения о минировании, принадлежит польской компании, сообщает издание "Виртуальная Польша".
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. После сообщения о бомбе были поднят истребитель для сопровождения самолета. Позже в аэропорту уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.
"Самолет авиакомпании Ryanair, который белорусские власти заставили аварийно приземлиться в Минске – это самолет, принадлежащий зарегистрированной в Польше компании Ryanair Sun", - говорится в сообщении.
"Этот факт подтвердил в беседе с нами глава компании Михал Качмарчик", - уточняет издание.
Ryanair Sun является дочерней компанией ирландской авиакомпании Ryanair.
"На данный момент известно, что самолет приземлился в Минске. Пассажиров на борту нет. Мы связались с капитаном. Мы ждем каких-либо сообщений. У нас нет информации о том, был ли задержан кто-либо из пассажиров. У меня нет подтверждения от экипажа о сопровождении истребителей. Но самолет находился над территорией Белоруссии и должен был следовать командам белорусской диспетчерской службы", - рассказал Качмарчик.
Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.