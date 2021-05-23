https://ria.ru/20210523/samolet-1733551101.html

Экстренно севший в Минске самолет Ryanair готовится к вылету

Экстренно севший в Минске самолет Ryanair готовится к вылету - РИА Новости, 23.05.2021

Экстренно севший в Минске самолет Ryanair готовится к вылету

Экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, готовится к вылету, идет погрузка багажа,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T18:23

2021-05-23T18:23

2021-05-23T19:22

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

мвд белоруссии

александр лукашенко

миг-29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

минск

белоруссия

вильнюс

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, готовится к вылету, идет погрузка багажа, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29."Самолет готовится к вылету", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что воздушное судно заправилось топливом, идет погрузка багажа."Аэропорт Минска сообщил Ryanair, что самолет должен вылететь в 17.00 по британскому времени (19.00 по местному времени в Минске)", - сообщили в Ryanair"Самолет благополучно приземлился, пассажиры были выгружены, а проверка безопасности была проведена местными властями", - отметили в авиакомпании."Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пяти часов пребывания на земле в Минске", - добавил перевозчик..По информации пресс-службы аэропорта, самолет авиакомпании Ryanair, пролетая над территорией Белоруссии, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации, причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна. По решению командира воздушного судна в 13:15 самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту "Минск", где на стоянке его уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.Как отметили в пресс-службе, на борту самолета находилось 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось.Между тем правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска. Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/nekhta-1583197621.html

https://ria.ru/20210514/lukashenko-1732335510.html

https://ria.ru/20210517/lukashenko-1732629488.html

минск

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вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мвд белоруссии, александр лукашенко, миг-29, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, белоруссия, вильнюс, в мире