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Экстренно севший в Минске самолет Ryanair готовится к вылету
Экстренно севший в Минске самолет Ryanair готовится к вылету - РИА Новости, 23.05.2021
Экстренно севший в Минске самолет Ryanair готовится к вылету
Экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, готовится к вылету, идет погрузка багажа,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T18:23
2021-05-23T19:22
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
мвд белоруссии
александр лукашенко
миг-29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
минск
белоруссия
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, готовится к вылету, идет погрузка багажа, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29."Самолет готовится к вылету", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что воздушное судно заправилось топливом, идет погрузка багажа."Аэропорт Минска сообщил Ryanair, что самолет должен вылететь в 17.00 по британскому времени (19.00 по местному времени в Минске)", - сообщили в Ryanair"Самолет благополучно приземлился, пассажиры были выгружены, а проверка безопасности была проведена местными властями", - отметили в авиакомпании."Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пяти часов пребывания на земле в Минске", - добавил перевозчик..По информации пресс-службы аэропорта, самолет авиакомпании Ryanair, пролетая над территорией Белоруссии, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации, причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна. По решению командира воздушного судна в 13:15 самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту "Минск", где на стоянке его уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.Как отметили в пресс-службе, на борту самолета находилось 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось.Между тем правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска. Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/nekhta-1583197621.html
https://ria.ru/20210514/lukashenko-1732335510.html
https://ria.ru/20210517/lukashenko-1732629488.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мвд белоруссии, александр лукашенко, миг-29, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Экстренно севший в Минске самолет Ryanair готовится к вылету

18:23 23.05.2021 (обновлено: 19:22 23.05.2021)
 
© Flickr / chuck_unixНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Flickr / chuck_unix
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, готовится к вылету, идет погрузка багажа, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.
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"Самолет готовится к вылету", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что воздушное судно заправилось топливом, идет погрузка багажа.
"Аэропорт Минска сообщил Ryanair, что самолет должен вылететь в 17.00 по британскому времени (19.00 по местному времени в Минске)", - сообщили в Ryanair
"Самолет благополучно приземлился, пассажиры были выгружены, а проверка безопасности была проведена местными властями", - отметили в авиакомпании.
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"Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пяти часов пребывания на земле в Минске", - добавил перевозчик..
По информации пресс-службы аэропорта, самолет авиакомпании Ryanair, пролетая над территорией Белоруссии, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации, причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна. По решению командира воздушного судна в 13:15 самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту "Минск", где на стоянке его уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.
Как отметили в пресс-службе, на борту самолета находилось 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось.
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Между тем правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска. Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМиГ-29МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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