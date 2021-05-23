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Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани
Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани - РИА Новости, 23.05.2021
Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, в воскресенье утром совершил незапланированную посадку в Казани из-за плохого самочувствия... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:39
2021-05-23T11:39
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
москва
улан-удэ
происшествия
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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, в воскресенье утром совершил незапланированную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.Отмечается, что больной передан бригаде скорой помощи и направлен в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.Самолет со 152 пассажирами (из них двое детей) и шестью членами экипажа в 09.39 вылетел из международного аэропорта "Казань" в аэропорт "Домодедово".
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, улан-удэ, происшествия

Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани

11:39 23.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, в воскресенье утром совершил незапланированную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 7.56 23 мая поступило сообщение, что в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолет Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший полет по маршруту Улан-Удэ - Москва (Домодедово), рейс СБИ 3032 произведет незапланированную посадку в международном аэропорту "Казань". В 08.09 самолет произвел посадку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больной передан бригаде скорой помощи и направлен в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.
Самолет со 152 пассажирами (из них двое детей) и шестью членами экипажа в 09.39 вылетел из международного аэропорта "Казань" в аэропорт "Домодедово".
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В Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)S7 AirlinesМоскваУлан-УдэПроисшествия
 
 
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