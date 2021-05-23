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Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани
Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани - РИА Новости, 23.05.2021
Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, в воскресенье утром совершил незапланированную посадку в Казани из-за плохого самочувствия... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:39
2021-05-23T11:39
2021-05-23T11:39
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
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происшествия
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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, в воскресенье утром совершил незапланированную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.Отмечается, что больной передан бригаде скорой помощи и направлен в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.Самолет со 152 пассажирами (из них двое детей) и шестью членами экипажа в 09.39 вылетел из международного аэропорта "Казань" в аэропорт "Домодедово".
https://ria.ru/20210521/samolet-1733305908.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, улан-удэ, происшествия