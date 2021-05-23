https://ria.ru/20210523/samolet-1733517787.html

Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани

Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани - РИА Новости, 23.05.2021

Летевший в Москву самолет внепланово сел в Казани

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, в воскресенье утром совершил незапланированную посадку в Казани из-за плохого самочувствия... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T11:39

2021-05-23T11:39

2021-05-23T11:39

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

s7 airlines

москва

улан-удэ

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg

КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, в воскресенье утром совершил незапланированную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.Отмечается, что больной передан бригаде скорой помощи и направлен в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.Самолет со 152 пассажирами (из них двое детей) и шестью членами экипажа в 09.39 вылетел из международного аэропорта "Казань" в аэропорт "Домодедово".

https://ria.ru/20210521/samolet-1733305908.html

россия

москва

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, улан-удэ, происшествия