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Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве
Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве - РИА Новости, 23.05.2021
Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Польшу и Румынию "воздушными пиратами", вспомнив ситуацию 2017 года. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T22:55
2021-05-23T22:55
задержание основателя telegram-канала nexta
дмитрий рогозин
польша
румыния
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Польшу и Румынию "воздушными пиратами", вспомнив ситуацию 2017 года.В своем Telegram-канале он прокомментировал сообщение РИА Новости о том, что премьер Польши настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair."Польша и Румыния давно занимаются воздушным пиратством. Иначе такие опасные и незаконные действия не назовешь", - написал Рогозин.Так он охарактеризовал ситуацию лета 2017 года, когда пассажирский самолет компании S7, на борту которого по приглашению президента Молдавии в Кишинев летела правительственная делегация с Рогозиным, не был пропущен через воздушное пространство Румынии и Польши и сел в Минске. "И это при том, что по дипломатическим каналам власти стран, над которыми проходил маршрут полета, были заранее осведомлены о визите делегации правительства России", - написал Рогозин.Также он напомнил еще об одном случае, когда в 2014 году, после того как его включили в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии, власти Румынии и Болгарии пытались принудить сесть на их аэродромы российский правительственный спецборт, чтобы "арестовать санкционного политика". Самолет летел в Кишинев через Черное море и Турцию, поскольку Украина, Польша и Венгрия запретили пролет в их воздушном пространстве по более прямому маршруту.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/polsha-1733560281.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, дмитрий рогозин, польша, румыния, белоруссия, в мире

Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

22:55 23.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Польшу и Румынию "воздушными пиратами", вспомнив ситуацию 2017 года.
В своем Telegram-канале он прокомментировал сообщение РИА Новости о том, что премьер Польши настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair.
"Польша и Румыния давно занимаются воздушным пиратством. Иначе такие опасные и незаконные действия не назовешь", - написал Рогозин.
Так он охарактеризовал ситуацию лета 2017 года, когда пассажирский самолет компании S7, на борту которого по приглашению президента Молдавии в Кишинев летела правительственная делегация с Рогозиным, не был пропущен через воздушное пространство Румынии и Польши и сел в Минске. "И это при том, что по дипломатическим каналам власти стран, над которыми проходил маршрут полета, были заранее осведомлены о визите делегации правительства России", - написал Рогозин.
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Также он напомнил еще об одном случае, когда в 2014 году, после того как его включили в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии, власти Румынии и Болгарии пытались принудить сесть на их аэродромы российский правительственный спецборт, чтобы "арестовать санкционного политика". Самолет летел в Кишинев через Черное море и Турцию, поскольку Украина, Польша и Венгрия запретили пролет в их воздушном пространстве по более прямому маршруту.

"Так что польским панам следует быть последовательными и тренировать память. Покушение на безопасность российского вице-премьера и членов правительственной делегации и экипажа они считают нормой, грубейшее нарушение правил авиационной безопасности их не волнует, но вот когда сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался", - написал Рогозин.

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Задержание основателя Telegram-канала NextaДмитрий РогозинПольшаРумынияБелоруссияВ мире
 
 
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