https://ria.ru/20210523/rogozin-1733573809.html

Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве - РИА Новости, 23.05.2021

Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Польшу и Румынию "воздушными пиратами", вспомнив ситуацию 2017 года. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T22:55

2021-05-23T22:55

2021-05-23T22:55

задержание основателя telegram-канала nexta

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Польшу и Румынию "воздушными пиратами", вспомнив ситуацию 2017 года.В своем Telegram-канале он прокомментировал сообщение РИА Новости о том, что премьер Польши настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair."Польша и Румыния давно занимаются воздушным пиратством. Иначе такие опасные и незаконные действия не назовешь", - написал Рогозин.Так он охарактеризовал ситуацию лета 2017 года, когда пассажирский самолет компании S7, на борту которого по приглашению президента Молдавии в Кишинев летела правительственная делегация с Рогозиным, не был пропущен через воздушное пространство Румынии и Польши и сел в Минске. "И это при том, что по дипломатическим каналам власти стран, над которыми проходил маршрут полета, были заранее осведомлены о визите делегации правительства России", - написал Рогозин.Также он напомнил еще об одном случае, когда в 2014 году, после того как его включили в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии, власти Румынии и Болгарии пытались принудить сесть на их аэродромы российский правительственный спецборт, чтобы "арестовать санкционного политика". Самолет летел в Кишинев через Черное море и Турцию, поскольку Украина, Польша и Венгрия запретили пролет в их воздушном пространстве по более прямому маршруту.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/polsha-1733560281.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

польша

румыния

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, дмитрий рогозин, польша, румыния, белоруссия, в мире