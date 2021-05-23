https://ria.ru/20210523/remont-1733367744.html

"Готовьте 23 тысячи". Как россиян обманывают при ремонте электроники

"Готовьте 23 тысячи". Как россиян обманывают при ремонте электроники - РИА Новости, 23.05.2021

"Готовьте 23 тысячи". Как россиян обманывают при ремонте электроники

Каждый день на форумах и в соцсетях — сотни сообщений обманутых клиентов разных сервисов по ремонту электроники. Методы, которыми пользуются эти конторы, очень... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:00

2021-05-23T08:00

2021-05-23T08:07

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Каждый день на форумах и в соцсетях — сотни сообщений обманутых клиентов разных сервисов по ремонту электроники. Методы, которыми пользуются эти конторы, очень сомнительные. В результате люди теряют и деньги, и технику. Корреспондент РИА Новости испытал все это на себе и вместе с экспертами разобрался, как не попасть в руки ловкачей.Нехороший офисНа днях аккумулятор ноутбука вздулся и потребовал замены — производители в моделях последних лет массово отказываются от быстросъемных батарей, значит, устройство придется разбирать. Делать это лучше в официальном сервисе. На поиск в интернете ушла минута — нужный сайт выпал в первых строчках.По телефону диспетчер заверил, что сервис авторизованный, с физлицами работает только посредством курьерской доставки. В ковидную эпоху это никого не удивляет. Курьер прибыл в дождливый день без зонта и специальной сумки, завернул ноутбук в пакет из супермаркета и вытащил типовой договор. Подгонял — давайте паспортные данные, сдаете ли зарядку и прочее. "Подпишитесь здесь". Уехал.Через час звонок от человека, представившегося мастером: "У вас плата сгорела, менять батарейку нет смысла, нужна перепайка, готовьте 23 тысячи рублей". — Как могла сгореть материнская плата современного ноутбука, который работает от оригинального зарядного устройства через сетевой фильтр?— Так бывает, случай не гарантийный.Я решил забрать ноутбук, но не тут-то было. По словам "мастера", сервис находится на закрытой территории, а в клиентский офис "сегодня машины не будет". Настаиваю, мне называют адрес — не тот, что на сайте. Вместо офиса у метро "Новослободская" — многоквартирный дом в Савеловском районе Москвы, 4-й Вятский переулок. Ни вывески, ни указателей. Найти помещение, занимаемое "сервисом", удалось с помощью местных жителей, которые пожаловались на его дурную репутацию. Внутри была полиция. Стражей порядка вызвал москвич Сергей Суворов. В ноябре 2020-го он обратился сюда за гарантийным ремонтом нового телевизора, у которого на экране появились засветы — светлые пятна. Адрес нашел в интернете. После визита курьера Сергею сообщили, что случай не гарантийный, ремонт обойдется в десять тысяч рублей. Получив деньги, сервисмены пропали, ни звонка, ни эсэмэски москвич так и не получил. Первый визит закончился ничем — дверь никто не открыл. Вторая попытка вернуть телевизор обернулась чуть ли не дракой, сотрудники "сервиса" в грубой форме отказались возвращать имущество. Дескать, устройство получила фирма под названием "Гарант", а теперь тут "Лидер". Хотя в помещении не изменились ни обстановка, ни лица. В третий раз Сергей приехал с полицейскими из отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы. Там об этом "сервисе", частенько "забывающем" возвращать технику, наслышаны.Подобное происходит во многих городах России, обманутых уже несколько тысяч. Во "ВКонтакте" есть соответствующая группа. Кто-то заплатил несколько тысяч рублей за замену аккумулятора, который просто зарядили на "сервисе". Кому-то вернули технику после оплаченного "ремонта" без дорогих комплектующих. Иные и вовсе лишились компьютеров, смартфонов, фотоаппаратов — согласно шестому пункту договора, контора через два месяца имеет право продать технику клиентов для покрытия якобы понесенных убытков.Как не отдать мошенникам техникуНеоправданно завышенные тарифы, навязывание услуг под видом ремонта — так происходит не первый год. Конкретные схемы постоянно меняются."Дедушка вызвал на дом мастера, чтобы наладить Skype для общения с сыном. На руки получил акт выполненных работ, в котором значились переустановка операционной системы, загрузка антивируса и еще несколько позиций — всего на 34 тысячи рублей. К счастью, у дедушки было не более тысячи наличными, которые он и отдал. Предприимчивый "мастер" указал в договоре, что это рассрочка. В итоге написали претензию в адрес компании с отказом оплачивать остальное ввиду того, что услуги навязаны и по факту не исполнялись, что в случае судебного разбирательства подтвердит экспертиза. От клиента отстали", — приводит пример хабаровский адвокат Виктор Денисов.Представительства производителей техники о проблеме знают и всячески предостерегают пользователей от обращения в сомнительные сервис-центры. В компании LG подчеркивают, что в арсенале мошенников много приемов — от продвижения на первые строчки поисковых запросов до незаконного использования бренда и копирования официального сайта. Насторожить в общении с псевдоофициалами должно и то, что они обещают выполнить работу молниеносно, уверяют, что у них есть запчасти даже для редких моделей."Фирменный сервис и авторизованные им организации не навязывают услуги. Алгоритм прост: если случай гарантийный, диагностика и ремонт бесплатны, при постгарантийном обслуживании с клиентом согласовывают стоимость выезда мастера и диагностики. Цены фиксированы, все полностью прозрачно. Мастер фирменных и авторизованных сервисных центров заранее обозначит и согласует стоимость услуг или запчастей, объяснит причину поломки и покажет неисправные детали", — говорит Максим Курепин, руководитель службы сервиса ООО "БСХ Бытовые приборы" (Bosch).Псевдоремонтники не просто так предпочитают курьеров, ограждаясь от клиентов, — помещения, в которых располагаются такие сервисы, сразу выдают их суть."Если перед вами маленькая комнатка с одним сотрудником, вероятность того, что вы столкнулись с компанией-однодневкой, очень велика. Часто такие сервисы работают несколько месяцев, а потом переезжают на новое место, где о них никто ничего не знает. Они регулярно меняют названия и юридические лица", — отмечает Венера Хамидулина, заместитель гендиректора по маркетингу гипермолла "Горбушкин двор".Как вернуть свою техникуПри отказе от работ, скорее всего, вам ответят, что они уже выполнены, а чтобы получить назад технику, нужно заплатить, причем наличными. Деньги заберет курьер. Ни в коем случае не соглашайтесь. Иначе предъявят записи телефонных переговоров. "Самый действенный способ не потерять деньги и вернуть технику — лично прийти в офис. Выбирайте более-менее свободный день, зовите знакомых для моральной поддержки, приезжайте и требуйте назад свою вещь", — советуют обманутые клиенты в паблике "ВКонтакте"."Дайте им понять, что знаете закон "О защите прав потребителей", успешно применяли его на практике. Во-первых, сошлитесь на статью 10, которая гласит: "Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю достоверную информацию о работах, услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора". Во-вторых, сообщите, что, согласно статье 13, за нарушение прав потребителей исполнитель несет ответственность, в том числе возмещает причиненные убытки. И даже это не освобождает от исполнения обязательств по ремонту", — отмечает Екатерина Юлова, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации."Как правило, добиться своего удается тем, кто разбирается на месте, привлекая в качестве группы поддержки родственников или знакомых сильного пола, а также полицию. Тогда сотрудники недобросовестных сервисных центров стараются замять инцидент, не придавая ему большой огласки. А тихое и неспешное судебное разбирательство их не слишком пугает, юридическое лицо успеют ликвидировать, поменять учредителя. И даже выиграв в суде, вы, скорее всего, узнаете, что на банковских счетах компании ничего нет", — констатирует Ольга Туренко, юрист адвокатской конторы "Бородин и партнеры".Пострадавшие также рекомендуют потребовать акт о дефектах техники с подписью и печатью мастера, а потом пойти в независимую экспертизу, чтобы его оспорить. А вот отказ возвращать устройство даже после оплаченных работ — это уже повод обратиться в полицию, мошенники наверняка собираются "распотрошить" или сбыть технику.Несговорчивого клиента также могут раскрутить на оплату курьерской доставки. Скажут, что терминал не работает. Принимают только наличные, естественно, без каких-либо чеков.А ноутбук мне вернули в тот же день — помогло присутствие полиции. И телевизор Сергея Суворова чудесным образом нашелся. Правда, работал он еще хуже. Вскоре в "сервис" на 4-м Вятском переулке нагрянула съемочная группа "Вестей". Органы правопорядка начали проверку.

https://ria.ru/20210501/obman-1730806308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бородин и партнеры, москва, технологии, общество