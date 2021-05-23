https://ria.ru/20210523/raskhody-1733508231.html

Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров

Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров - РИА Новости, 23.05.2021

Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров

Необходимо увеличить объем расходов на содержание особо охраняемых природных территорий в России и создать условия, чтобы доходы от их использования росли,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T09:33

2021-05-23T09:33

2021-05-23T09:33

туризм

россия

дмитрий чернышенко

туризм

дальний восток

михаил мишустин

владимир путин

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733471550_0:203:2953:1864_1920x0_80_0_0_a9e3902017f7373579f33fbc9df299e2.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Необходимо увеличить объем расходов на содержание особо охраняемых природных территорий в России и создать условия, чтобы доходы от их использования росли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что это вопрос, который надо решать. Вице-премьер рассказал, что, по данным руководства Камчатского края, всего 20% жителей региона были в Долине гейзеров и других туристических местах из-за их труднодоступности и дороговизны. С помощью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получен большой арсенал инструментов, который позволит эту ситуацию изменить. Чернышенко добавил, что в заповедных территориях, которые он накануне посетил, можно кратно увеличить количество одновременно находящихся там людей.Он отметил, что будет рассмотрен вопрос использования малой авиации, чтобы сделать посещение туристических мест доступнее.В среду Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая.

https://ria.ru/20210520/kamchatka-1733070233.html

https://ria.ru/20210522/krym-1733465275.html

россия

дальний восток

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, туризм, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, камчатский край