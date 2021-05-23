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Туризм
https://ria.ru/20210523/raskhody-1733508231.html
Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров
Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров - РИА Новости, 23.05.2021
Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров
Необходимо увеличить объем расходов на содержание особо охраняемых природных территорий в России и создать условия, чтобы доходы от их использования росли,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T09:33
2021-05-23T09:33
туризм
россия
дмитрий чернышенко
туризм
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Необходимо увеличить объем расходов на содержание особо охраняемых природных территорий в России и создать условия, чтобы доходы от их использования росли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что это вопрос, который надо решать. Вице-премьер рассказал, что, по данным руководства Камчатского края, всего 20% жителей региона были в Долине гейзеров и других туристических местах из-за их труднодоступности и дороговизны. С помощью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получен большой арсенал инструментов, который позволит эту ситуацию изменить. Чернышенко добавил, что в заповедных территориях, которые он накануне посетил, можно кратно увеличить количество одновременно находящихся там людей.Он отметил, что будет рассмотрен вопрос использования малой авиации, чтобы сделать посещение туристических мест доступнее.В среду Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая.
https://ria.ru/20210520/kamchatka-1733070233.html
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россия, дмитрий чернышенко, туризм, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, камчатский край

Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров

09:33 23.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко во время посещения поселка Жупаново на Камчатке
Заместитель председателя правительства РФ, председатель совета директоров АО Корпорация Туризм.РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения поселка Жупаново на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Необходимо увеличить объем расходов на содержание особо охраняемых природных территорий в России и создать условия, чтобы доходы от их использования росли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы знаем, что финансирование ООПТ это тоже определённая проблема. Доход заповедных зон в РФ составляет всего около 1 миллиарда рублей в год, а на содержание… должно тратиться гораздо больше - на порядок. В то же время мы видим, что доход от использования экотуризма и охраняемых территорий в других странах… в 20-30 раз выше. Для нас это огромный потенциал, который мы должны использовать. То, что мы его не используем, свидетельствует, что половина наших жителей никогда не бывали в наших парках", - сказал Чернышенко на совещании.
Он отметил, что это вопрос, который надо решать. Вице-премьер рассказал, что, по данным руководства Камчатского края, всего 20% жителей региона были в Долине гейзеров и других туристических местах из-за их труднодоступности и дороговизны. С помощью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получен большой арсенал инструментов, который позволит эту ситуацию изменить. Чернышенко добавил, что в заповедных территориях, которые он накануне посетил, можно кратно увеличить количество одновременно находящихся там людей.
"Главным препятствием явился доступность этих мест. Ключевой момент – это логистика. Наши обсуждения с экологами, учеными вчера на месте на площадках показали, что инфраструктура существующая при минимальных улучшениях позволит в 10 раз увеличить количество туристов", - сказал вице-премьер.
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Он отметил, что будет рассмотрен вопрос использования малой авиации, чтобы сделать посещение туристических мест доступнее.
В среду Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая.
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ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоТуризмДальний ВостокМихаил МишустинВладимир ПутинКамчатский край
 
 
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