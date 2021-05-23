Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко во время посещения поселка Жупаново на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Необходимо увеличить объем расходов на содержание особо охраняемых природных территорий в России и создать условия, чтобы доходы от их использования росли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы знаем, что финансирование ООПТ это тоже определённая проблема. Доход заповедных зон в РФ составляет всего около 1 миллиарда рублей в год, а на содержание… должно тратиться гораздо больше - на порядок. В то же время мы видим, что доход от использования экотуризма и охраняемых территорий в других странах… в 20-30 раз выше. Для нас это огромный потенциал, который мы должны использовать. То, что мы его не используем, свидетельствует, что половина наших жителей никогда не бывали в наших парках", - сказал Чернышенко на совещании.
Он отметил, что это вопрос, который надо решать. Вице-премьер рассказал, что, по данным руководства Камчатского края, всего 20% жителей региона были в Долине гейзеров и других туристических местах из-за их труднодоступности и дороговизны. С помощью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получен большой арсенал инструментов, который позволит эту ситуацию изменить. Чернышенко добавил, что в заповедных территориях, которые он накануне посетил, можно кратно увеличить количество одновременно находящихся там людей.
"Главным препятствием явился доступность этих мест. Ключевой момент – это логистика. Наши обсуждения с экологами, учеными вчера на месте на площадках показали, что инфраструктура существующая при минимальных улучшениях позволит в 10 раз увеличить количество туристов", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что будет рассмотрен вопрос использования малой авиации, чтобы сделать посещение туристических мест доступнее.
В среду Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая.
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