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В Тбилиси проходит акция против строительства ГЭС "Намахвани"

В Тбилиси проходит акция против строительства ГЭС "Намахвани" - РИА Новости, 23.05.2021

В Тбилиси проходит акция против строительства ГЭС "Намахвани"

Тысячи противников строительства ГЭС "Намахвани" на реке Риони проводят акцию протеста в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T16:20

2021-05-23T16:20

2021-05-23T16:30

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ТБИЛИСИ, 23 мая - РИА Новости. Тысячи противников строительства ГЭС "Намахвани" на реке Риони проводят акцию протеста в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции в течение дня собирались на площади Республики в центре грузинской столицы, большинство прибыли автоколоннами из Кутаиси, Поти, Зестафони и других городов.Строительством ГЭС на площади более 570 гектаров в окрестностях Кутаиси занимается турецкая компания ENKA. Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов и лесные угодья, а строительство станции повлияет на климат и ландшафт. Участники протестов сообщают, что будут протестовать до тех пор, пока правительство Грузии не расторгнет договор с названной компанией, а сама компания не покинет ущелье Риони.Ранее правительство Грузии приняло решение приостановить сооружение плотины и водохранилища ГЭС "Намахвани" до проведения дополнительных исследований. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что работы по возведению плотины приостановлены на 9-12 месяцев, а за это время власти вместе с экспертами изучат все возможные последствия на окружающую среду.

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В центре Тбилиси проходит митинг против Намахвани ГЭС На акцию собрались тысячи противников строительства из разных регионов страны. Они уверены, что ГЭС разрушит экологию региона. Митингующие пообещали парализовать движение в столице, если власти не выполнят их требования. 2021-05-23T16:20 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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