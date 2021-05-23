В Тбилиси проходит акция против строительства ГЭС "Намахвани"
16:20 23.05.2021 (обновлено: 16:30 23.05.2021)
ТБИЛИСИ, 23 мая - РИА Новости. Тысячи противников строительства ГЭС "Намахвани" на реке Риони проводят акцию протеста в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции в течение дня собирались на площади Республики в центре грузинской столицы, большинство прибыли автоколоннами из Кутаиси, Поти, Зестафони и других городов.
"Мы собрались сегодня со всей страны, чтобы еще раз громко заявить о своих требованиях. Это аннулирование контракта с турецкой компанией ENKA по строительству ГЭС. Требуем, чтобы они немедленно покинули территорию. Ответственность должна взять на себя министр экономики Натия Турнава, она должна оставить свою должность", - заявил РИА Новости один из митингующих.
Строительством ГЭС на площади более 570 гектаров в окрестностях Кутаиси занимается турецкая компания ENKA. Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов и лесные угодья, а строительство станции повлияет на климат и ландшафт. Участники протестов сообщают, что будут протестовать до тех пор, пока правительство Грузии не расторгнет договор с названной компанией, а сама компания не покинет ущелье Риони.
Ранее правительство Грузии приняло решение приостановить сооружение плотины и водохранилища ГЭС "Намахвани" до проведения дополнительных исследований. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что работы по возведению плотины приостановлены на 9-12 месяцев, а за это время власти вместе с экспертами изучат все возможные последствия на окружающую среду.