https://ria.ru/20210523/protasevich-1733571819.html

Задержание Протасевича в Минске обсудят на саммите ЕС

Задержание Протасевича в Минске обсудят на саммите ЕС - РИА Новости, 23.05.2021

Задержание Протасевича в Минске обсудят на саммите ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель согласился обсудить на саммите ЕС в понедельник последствия инцидента с самолетом в Минске и возможные санкции, сообщил в Twitter... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T22:15

2021-05-23T22:15

2021-05-23T22:15

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

евросовет

шарль мишель

следственный комитет россии (ск рф)

минск

белоруссия

вильнюс

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель согласился обсудить на саммите ЕС в понедельник последствия инцидента с самолетом в Минске и возможные санкции, сообщил в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс."Глава Евросовета завтра поставит вопрос о насильственной посадке самолета Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции также будут обсуждаться на этой встрече", - говорится в сообщении.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

минск

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, евросовет, шарль мишель, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире