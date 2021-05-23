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Задержание Протасевича в Минске обсудят на саммите ЕС
Задержание Протасевича в Минске обсудят на саммите ЕС - РИА Новости, 23.05.2021
Задержание Протасевича в Минске обсудят на саммите ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель согласился обсудить на саммите ЕС в понедельник последствия инцидента с самолетом в Минске и возможные санкции, сообщил в Twitter... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T22:15
2021-05-23T22:15
2021-05-23T22:15
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
евросовет
шарль мишель
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
вильнюс
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель согласился обсудить на саммите ЕС в понедельник последствия инцидента с самолетом в Минске и возможные санкции, сообщил в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс."Глава Евросовета завтра поставит вопрос о насильственной посадке самолета Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции также будут обсуждаться на этой встрече", - говорится в сообщении.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, евросовет, шарль мишель, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире