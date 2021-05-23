Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210523/protasevich-1733567730.html
Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича
Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021
Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича
Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС сделать выводы после вынужденной посадки самолета в Белоруссии. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T21:10
2021-05-23T21:47
олаф шольц
ryanair
следственный комитет россии (ск рф)
евросоюз
минск
белоруссия
вильнюс
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733558158_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_f9ad5aac0991e902653873fd2fa00013.jpg
БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС сделать выводы после вынужденной посадки самолета в Белоруссии."Евросоюзу придется сделать выводы против белорусского диктатора (Александра) Лукашенко и его режима", - сказал кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Шольц, назвав действия Минска "серьезным вмешательством в гражданское воздушное движение в Европе"."Такой акт нарушает международное право и не может оставаться без ответа", - добавил он, указав, что Германия находится в тесном контакте с заинтересованными партнерами из ЕС в связи с данной ситуацией, Минск должен "немедленно гарантировать безопасность, неприкосновенность и свободу всех пассажиров и освободить блогера Романа Протасевича".Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту в воскресенье из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html
https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html
минск
белоруссия
вильнюс
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733558158_51:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_cc27c87de8921365fa1ad000f70c40d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олаф шольц, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, минск, белоруссия, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, германия, в мире

Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича

21:10 23.05.2021 (обновлено: 21:47 23.05.2021)
 
© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС сделать выводы после вынужденной посадки самолета в Белоруссии.
"Евросоюзу придется сделать выводы против белорусского диктатора (Александра) Лукашенко и его режима", - сказал кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Шольц, назвав действия Минска "серьезным вмешательством в гражданское воздушное движение в Европе".
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
19:41
Греция обвинила Минск в государственном авиапиратстве
"Такой акт нарушает международное право и не может оставаться без ответа", - добавил он, указав, что Германия находится в тесном контакте с заинтересованными партнерами из ЕС в связи с данной ситуацией, Минск должен "немедленно гарантировать безопасность, неприкосновенность и свободу всех пассажиров и освободить блогера Романа Протасевича".
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту в воскресенье из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
19:16
В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича
 
Олаф ШольцRyanairСледственный комитет России (СК РФ)ЕвросоюзМинскБелоруссияВильнюсЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
23:12В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов
23:09Литва призвала страны ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
Лента новостейМолния