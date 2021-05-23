https://ria.ru/20210523/protasevich-1733567730.html
Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича
Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021
Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича
Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС сделать выводы после вынужденной посадки самолета в Белоруссии. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T21:10
2021-05-23T21:10
2021-05-23T21:47
олаф шольц
ryanair
следственный комитет россии (ск рф)
евросоюз
минск
белоруссия
вильнюс
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733558158_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_f9ad5aac0991e902653873fd2fa00013.jpg
БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС сделать выводы после вынужденной посадки самолета в Белоруссии."Евросоюзу придется сделать выводы против белорусского диктатора (Александра) Лукашенко и его режима", - сказал кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Шольц, назвав действия Минска "серьезным вмешательством в гражданское воздушное движение в Европе"."Такой акт нарушает международное право и не может оставаться без ответа", - добавил он, указав, что Германия находится в тесном контакте с заинтересованными партнерами из ЕС в связи с данной ситуацией, Минск должен "немедленно гарантировать безопасность, неприкосновенность и свободу всех пассажиров и освободить блогера Романа Протасевича".Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту в воскресенье из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html
https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html
минск
белоруссия
вильнюс
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733558158_51:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_cc27c87de8921365fa1ad000f70c40d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, минск, белоруссия, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, германия, в мире