https://ria.ru/20210523/protasevich-1733567730.html

Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича

Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021

Вице-канцлер ФРГ призвал ЕС сделать выводы после задержания Протасевича

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС сделать выводы после вынужденной посадки самолета в Белоруссии. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T21:10

2021-05-23T21:10

2021-05-23T21:47

олаф шольц

ryanair

следственный комитет россии (ск рф)

евросоюз

минск

белоруссия

вильнюс

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС сделать выводы после вынужденной посадки самолета в Белоруссии."Евросоюзу придется сделать выводы против белорусского диктатора (Александра) Лукашенко и его режима", - сказал кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Шольц, назвав действия Минска "серьезным вмешательством в гражданское воздушное движение в Европе"."Такой акт нарушает международное право и не может оставаться без ответа", - добавил он, указав, что Германия находится в тесном контакте с заинтересованными партнерами из ЕС в связи с данной ситуацией, Минск должен "немедленно гарантировать безопасность, неприкосновенность и свободу всех пассажиров и освободить блогера Романа Протасевича".Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту в воскресенье из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html

минск

белоруссия

вильнюс

германия

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олаф шольц, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, минск, белоруссия, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, германия, в мире