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Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2"
Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.05.2021
Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2"
Российское судно "Фортуна" укладывает трубы "Северного потока — 2" в немецких водах, сообщило агентство dpa со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:12
2021-05-23T17:54
nord stream 2 ag
гамбург (город)
германия
в мире
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Российское судно "Фортуна" укладывает трубы "Северного потока — 2" в немецких водах, сообщило агентство dpa со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.Уточняется, что работы ведутся в соответствии с разрешениями и официальными заявлениями ведомств ФРГ.По данным немецкого Федерального агентства мореплавания и гидрографии, "Фортуна" будет работать в водах Германии с 22 мая по 30 июня.Как уточнял генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб газопровода.
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nord stream 2 ag, гамбург (город), германия, в мире, северный поток — 2

Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2"

14:12 23.05.2021 (обновлено: 17:54 23.05.2021)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Российское судно "Фортуна" укладывает трубы "Северного потока — 2" в немецких водах, сообщило агентство dpa со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Уточняется, что работы ведутся в соответствии с разрешениями и официальными заявлениями ведомств ФРГ.
По данным немецкого Федерального агентства мореплавания и гидрографии, "Фортуна" будет работать в водах Германии с 22 мая по 30 июня.
Как уточнял генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб газопровода.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00
"Поток" — на потом. На встрече с Путиным Байдену нужна Германия
 
Nord Stream 2 AGГамбург (город)ГерманияВ миреСеверный поток — 2
 
 
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