https://ria.ru/20210523/potok-1733527821.html
Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2"
Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.05.2021
Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2"
Российское судно "Фортуна" укладывает трубы "Северного потока — 2" в немецких водах, сообщило агентство dpa со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:12
2021-05-23T14:12
2021-05-23T17:54
nord stream 2 ag
гамбург (город)
германия
в мире
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593026930_0:0:2977:1675_1920x0_80_0_0_3d6f13681a83ccd51712c1b040ac938d.jpg
БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Российское судно "Фортуна" укладывает трубы "Северного потока — 2" в немецких водах, сообщило агентство dpa со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.Уточняется, что работы ведутся в соответствии с разрешениями и официальными заявлениями ведомств ФРГ.По данным немецкого Федерального агентства мореплавания и гидрографии, "Фортуна" будет работать в водах Германии с 22 мая по 30 июня.Как уточнял генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб газопровода.
https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html
гамбург (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593026930_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0536470a2762c6767335a97088007cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nord stream 2 ag, гамбург (город), германия, в мире, северный поток — 2