https://ria.ru/20210523/potok-1733527821.html

Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2"

Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.05.2021

Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2"

Российское судно "Фортуна" укладывает трубы "Северного потока — 2" в немецких водах, сообщило агентство dpa со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:12

2021-05-23T14:12

2021-05-23T17:54

nord stream 2 ag

гамбург (город)

германия

в мире

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Российское судно "Фортуна" укладывает трубы "Северного потока — 2" в немецких водах, сообщило агентство dpa со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.Уточняется, что работы ведутся в соответствии с разрешениями и официальными заявлениями ведомств ФРГ.По данным немецкого Федерального агентства мореплавания и гидрографии, "Фортуна" будет работать в водах Германии с 22 мая по 30 июня.Как уточнял генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб газопровода.

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

гамбург (город)

германия

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nord stream 2 ag, гамбург (город), германия, в мире, северный поток — 2