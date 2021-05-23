https://ria.ru/20210523/polsha-1733560281.html

МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 23.05.2021

МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Посол Белоруссии в Польше был вызван в польский МИД из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержания основателя признанного в Белоруссии экстремистским... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:50

2021-05-23T19:50

2021-05-23T21:08

матеуш моравецкий

ryanair

шарль мишель

мвд белоруссии

европейский совет

минск

вильнюс

задержание основателя telegram-канала nexta

польша

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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Посол Белоруссии в Польше был вызван в польский МИД из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержания основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщил в интервью агентству РАР премьер-министр республики Матеуш Моравецкий."Незамедлительно, получив от спецслужб информацию об угоне самолета, я обратился к министру иностранных дел с просьбой принять решительные меры по этому вопросу. В МИД в срочном порядке был вызван посол Белоруссии в Варшаве", - сказал Моравецкий.В свою очередь, в распространенном в воскресенье вечером заявлении МИД Польши говорится, что "23 мая 2021 года заместитель министра Марчин Пшидач немедленно вызвал временного поверенного в делах Республики Беларусь Александра Чесновского в министерство иностранных дел"."Целью встречи было выражение решительного протеста против вынужденной посадки гражданского самолета Ryanair, принадлежащего компании, зарегистрированной на территории Республики Польша", - говорится в сообщении.Ранее Моравецкий сообщил, что попросил главу Евросовета Шарля Мишеля расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник пунктом о немедленных санкциях против Белоруссии.В свою очередь, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также потребовал от белорусских властей немедленного освобождения Протасевича.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

https://ria.ru/20210523/avstriya-1733550735.html

минск

вильнюс

польша

белоруссия

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матеуш моравецкий, ryanair, шарль мишель, мвд белоруссии, европейский совет, минск, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, польша, белоруссия, в мире