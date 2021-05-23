МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
19:50 23.05.2021 (обновлено: 21:08 23.05.2021)
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Посол Белоруссии в Польше был вызван в польский МИД из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержания основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщил в интервью агентству РАР премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Незамедлительно, получив от спецслужб информацию об угоне самолета, я обратился к министру иностранных дел с просьбой принять решительные меры по этому вопросу. В МИД в срочном порядке был вызван посол Белоруссии в Варшаве", - сказал Моравецкий.
"Мы требуем от властей Белоруссии немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Бориса, Анджея Почобута (активистов Союза поляков Белоруссии – ред.) и других польских и белорусских активистов. Мы также требуем прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества", - уточнил он.
В свою очередь, в распространенном в воскресенье вечером заявлении МИД Польши говорится, что "23 мая 2021 года заместитель министра Марчин Пшидач немедленно вызвал временного поверенного в делах Республики Беларусь Александра Чесновского в министерство иностранных дел".
"Целью встречи было выражение решительного протеста против вынужденной посадки гражданского самолета Ryanair, принадлежащего компании, зарегистрированной на территории Республики Польша", - говорится в сообщении.
Ранее Моравецкий сообщил, что попросил главу Евросовета Шарля Мишеля расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник пунктом о немедленных санкциях против Белоруссии.
В свою очередь, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также потребовал от белорусских властей немедленного освобождения Протасевича.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.