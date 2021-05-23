https://ria.ru/20210523/polsha-1733553901.html

Премьер Польши призвал Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии

Премьер Польши призвал Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2021

Премьер Польши призвал Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просит главу Евросовета Шарля Мишеля расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник пунктом о... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T18:52

2021-05-23T18:52

2021-05-23T19:18

роман протасевич

матеуш моравецкий

ryanair

шарль мишель

мвд белоруссии

александр лукашенко

европейский совет

польша

минск

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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просит главу Евросовета Шарля Мишеля расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник пунктом о немедленных санкциях против Белоруссии после задержания белорусскими властями основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главреда также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.Польский премьер добавил, что "угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным".Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210523/delo-1733551265.html

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733543625.html

польша

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, матеуш моравецкий, ryanair, шарль мишель, мвд белоруссии, александр лукашенко, европейский совет, польша, минск, белоруссия, вильнюс, в мире