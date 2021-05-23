https://ria.ru/20210523/polety-1733561910.html

В Польше предложили запретить белорусским авиакомпаниям полеты над ЕС

В Польше предложили запретить белорусским авиакомпаниям полеты над ЕС - РИА Новости, 23.05.2021

В Польше предложили запретить белорусским авиакомпаниям полеты над ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:04

2021-05-23T20:04

2021-05-23T20:04

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

матеуш моравецкий

ryanair

шарль мишель

мвд белоруссии

александр лукашенко

европейский совет

минск

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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair.Ранее Моравецкий сообщил, что попросил главу Евросовета Шарля Мишеля расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник пунктом о немедленных санкциях против Белоруссии."Я обратился к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, чтобы он расширил завтрашний саммит на дополнительный раздел, посвященный наложению на режим Александра Лукашенко немедленных санкций. Я буду говорить с ним сегодня вечером. Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Беларуси и запрета полетов для белорусских авиакомпаний", - цитирует Моравецкого агентство РАР.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733556710.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, матеуш моравецкий, ryanair, шарль мишель, мвд белоруссии, александр лукашенко, европейский совет, минск, белоруссия, вильнюс, в мире