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В Польше предложили запретить белорусским авиакомпаниям полеты над ЕС
В Польше предложили запретить белорусским авиакомпаниям полеты над ЕС - РИА Новости, 23.05.2021
В Польше предложили запретить белорусским авиакомпаниям полеты над ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:04
2021-05-23T20:04
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
матеуш моравецкий
ryanair
шарль мишель
мвд белоруссии
александр лукашенко
европейский совет
минск
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair.Ранее Моравецкий сообщил, что попросил главу Евросовета Шарля Мишеля расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник пунктом о немедленных санкциях против Белоруссии."Я обратился к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, чтобы он расширил завтрашний саммит на дополнительный раздел, посвященный наложению на режим Александра Лукашенко немедленных санкций. Я буду говорить с ним сегодня вечером. Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Беларуси и запрета полетов для белорусских авиакомпаний", - цитирует Моравецкого агентство РАР.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.
https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, матеуш моравецкий, ryanair, шарль мишель, мвд белоруссии, александр лукашенко, европейский совет, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

В Польше предложили запретить белорусским авиакомпаниям полеты над ЕС

20:04 23.05.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair.
Ранее Моравецкий сообщил, что попросил главу Евросовета Шарля Мишеля расширить повестку дня заседания Европейского совета в понедельник пунктом о немедленных санкциях против Белоруссии.
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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"Я обратился к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, чтобы он расширил завтрашний саммит на дополнительный раздел, посвященный наложению на режим Александра Лукашенко немедленных санкций. Я буду говорить с ним сегодня вечером. Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Беларуси и запрета полетов для белорусских авиакомпаний", - цитирует Моравецкого агентство РАР.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
19:16
В Белоруссии рассказали о задержании Протасевича
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичМатеуш МоравецкийRyanairШарль МишельМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвропейский советМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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