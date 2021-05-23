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Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло
Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло - РИА Новости, 23.05.2021
Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло
Переменная облачность, во второй половине дня возможны дождь с грозой, температура воздуха в столице в воскресенье поднимется до плюс 23 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T09:35
2021-05-23T09:35
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня возможны дождь с грозой, температура воздуха в столице в воскресенье поднимется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго- западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло

09:35 23.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюди идут по Никольской улице в Москве
Люди идут по Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня возможны дождь с грозой, температура воздуха в столице в воскресенье поднимется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Мы ожидаем переменную облачность, вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. В столице плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24 градуса тепла, что соответствует климатическим показаниям июня", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер юго- западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
Посетительница смотровой площадки PANORAMA360, расположенной на 89-м этаже башни Федерации международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Центр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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