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Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло
Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло - РИА Новости, 23.05.2021
Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло
Переменная облачность, во второй половине дня возможны дождь с грозой, температура воздуха в столице в воскресенье поднимется до плюс 23 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T09:35
2021-05-23T09:35
2021-05-23T09:35
центр "фобос"
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общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня возможны дождь с грозой, температура воздуха в столице в воскресенье поднимется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго- западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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