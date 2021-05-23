https://ria.ru/20210523/pogoda-1733508476.html

Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло

Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло - РИА Новости, 23.05.2021

Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло

Переменная облачность, во второй половине дня возможны дождь с грозой, температура воздуха в столице в воскресенье поднимется до плюс 23 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T09:35

2021-05-23T09:35

2021-05-23T09:35

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня возможны дождь с грозой, температура воздуха в столице в воскресенье поднимется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго- западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20210519/pogoda-1732976505.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество