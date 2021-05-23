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Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения
Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения - РИА Новости, 23.05.2021
Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения
Пользователи Сети активно комментируют итоги прошедшего накануне музыкального конкурса Евровидение, однако мнения насчет победителей и проигравших сильно... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:31
2021-05-23T15:07
евровидение-2021
великобритания
европа
италия
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи Сети активно комментируют итоги прошедшего накануне музыкального конкурса Евровидение, однако мнения насчет победителей и проигравших сильно расходятся.Многие комментаторы остались недовольны после того, как представитель Великобритании Джеймс Ньюман набрал ноль очков по результатам голосования."Если бы у Великобритании был хоть какой-то здравый смысл, она бы вышла из этого конкурса", — отметил James."Великобритания никогда не должна больше претендовать на участие в Евровидении. Наша страна одна из тех, кто финансирует проведение конкурса, поэтому у организаторов могут возникнуть некоторые сложности", — подчеркнул Kimberly Day.Некоторые комментаторы заявили о коррумпированности жюри и общих проблемах с телеголосованием."Я считала Евровидение последним легальным шоу, и была удивлена, узнав, что некоторые страны получили ноль голосов, хотя я и мои друзья голосовали за них. Это вздор! Лжецы!" — поделилась своим мнением другая пользовательница."Я проголосовала в 23:06, а в 02:45 получила сообщение, что мой голос не был обработан!" — возмутилась Chantal.С победой итальянской группы Måneskin также согласились не все."Было много исполнителей, которые оказались лучше Италии как в плане вокала, так и музыки", — подчеркнула читательница под ником cemoi regine.Однако самую оживленную дискуссию вызвал комментарий одного из пользователей, которой удивился победе Италии, назвав ее "страной пиццы и самбуки". Многие читатели были не согласны с таким мнением, отметив плохие знания пользователя об этой стране."Да ладно?! А почему не земля Да Винчи, Микеланджело, Донателло, Паваротти, Вивальди, Верди, Россини…" — задался вопросом Simone."Давайте будем реалистами. Это соревнование носит политический характер. У Швейцарии была лучшая песня. Италии даже не нужно было проходить квалификацию, они прошли в финал автоматически. Стыд!" — заключил один из комментаторов. Вместе с тем многие пользователи поддержали итальянскую группу и признали ее победу заслуженной."Лучшая песня, настоящий рок и полностью итальянский", — написал Alberto Cattaneo."В голове нет мыслей, кроме как о горячих итальянских рокерах", — рассказала becka.Победу на Евровидении в нынешнем году завоевала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zittii E Buoni. По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла. Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швейцарии.Представительница от России — Манижа — заняла девятое место с 204 баллами. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего судьи присудили Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.
https://ria.ru/20210523/manizha-1733500854.html
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евровидение-2021, великобритания, европа, италия, азербайджан, в мире

Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения

14:31 23.05.2021 (обновлено: 15:07 23.05.2021)
 
© REUTERS / Piroschka van de WouwИтальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме
Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи Сети активно комментируют итоги прошедшего накануне музыкального конкурса Евровидение, однако мнения насчет победителей и проигравших сильно расходятся.
Многие комментаторы остались недовольны после того, как представитель Великобритании Джеймс Ньюман набрал ноль очков по результатам голосования.

"Сегодня вечером европейцы захлопнули дверь перед лицом Британии", — написала ImYourNumber1Fan.

"Если бы у Великобритании был хоть какой-то здравый смысл, она бы вышла из этого конкурса", — отметил James.
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"Великобритания никогда не должна больше претендовать на участие в Евровидении. Наша страна одна из тех, кто финансирует проведение конкурса, поэтому у организаторов могут возникнуть некоторые сложности", — подчеркнул Kimberly Day.
Некоторые комментаторы заявили о коррумпированности жюри и общих проблемах с телеголосованием.

"Послушайте людей. Отмените бесполезную систему жюри", — написал Mert Akdereli.

"Я считала Евровидение последним легальным шоу, и была удивлена, узнав, что некоторые страны получили ноль голосов, хотя я и мои друзья голосовали за них. Это вздор! Лжецы!" — поделилась своим мнением другая пользовательница.
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"Я проголосовала в 23:06, а в 02:45 получила сообщение, что мой голос не был обработан!" — возмутилась Chantal.
С победой итальянской группы Måneskin также согласились не все.

"Абсолютная чушь! Глупая песня побеждает, когда было так много других хороших композиций, достойных главного приза! Я люблю Италию, но не могу смириться с таким результатом", — призналась Naina Desai.

"Было много исполнителей, которые оказались лучше Италии как в плане вокала, так и музыки", — подчеркнула читательница под ником cemoi regine.
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Однако самую оживленную дискуссию вызвал комментарий одного из пользователей, которой удивился победе Италии, назвав ее "страной пиццы и самбуки". Многие читатели были не согласны с таким мнением, отметив плохие знания пользователя об этой стране.
"Да ладно?! А почему не земля Да Винчи, Микеланджело, Донателло, Паваротти, Вивальди, Верди, Россини…" — задался вопросом Simone.

"Парень, наверное, имеет супервысокий IQ и обладает чрезвычайно глубокими и обширными знаниями об Италии", — написал massiDoo.

"Давайте будем реалистами. Это соревнование носит политический характер. У Швейцарии была лучшая песня. Италии даже не нужно было проходить квалификацию, они прошли в финал автоматически. Стыд!" — заключил один из комментаторов.
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Вместе с тем многие пользователи поддержали итальянскую группу и признали ее победу заслуженной.
"Лучшая песня, настоящий рок и полностью итальянский", — написал Alberto Cattaneo.

"Они действительно заслужили эту победу", — считает Joseph.

"В голове нет мыслей, кроме как о горячих итальянских рокерах", — рассказала becka.
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Победу на Евровидении в нынешнем году завоевала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zittii E Buoni. По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла. Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швейцарии.
Представительница от России — Манижа — заняла девятое место с 204 баллами. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего судьи присудили Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.
 
Евровидение-2021ВеликобританияЕвропаИталияАзербайджанВ мире
 
 
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