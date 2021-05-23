https://ria.ru/20210523/podopleka-1733529782.html
Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения
Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения - РИА Новости, 23.05.2021
Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения
Пользователи Сети активно комментируют итоги прошедшего накануне музыкального конкурса Евровидение, однако мнения насчет победителей и проигравших сильно... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:31
2021-05-23T14:31
2021-05-23T15:07
евровидение-2021
великобритания
европа
италия
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи Сети активно комментируют итоги прошедшего накануне музыкального конкурса Евровидение, однако мнения насчет победителей и проигравших сильно расходятся.Многие комментаторы остались недовольны после того, как представитель Великобритании Джеймс Ньюман набрал ноль очков по результатам голосования."Если бы у Великобритании был хоть какой-то здравый смысл, она бы вышла из этого конкурса", — отметил James."Великобритания никогда не должна больше претендовать на участие в Евровидении. Наша страна одна из тех, кто финансирует проведение конкурса, поэтому у организаторов могут возникнуть некоторые сложности", — подчеркнул Kimberly Day.Некоторые комментаторы заявили о коррумпированности жюри и общих проблемах с телеголосованием."Я считала Евровидение последним легальным шоу, и была удивлена, узнав, что некоторые страны получили ноль голосов, хотя я и мои друзья голосовали за них. Это вздор! Лжецы!" — поделилась своим мнением другая пользовательница."Я проголосовала в 23:06, а в 02:45 получила сообщение, что мой голос не был обработан!" — возмутилась Chantal.С победой итальянской группы Måneskin также согласились не все."Было много исполнителей, которые оказались лучше Италии как в плане вокала, так и музыки", — подчеркнула читательница под ником cemoi regine.Однако самую оживленную дискуссию вызвал комментарий одного из пользователей, которой удивился победе Италии, назвав ее "страной пиццы и самбуки". Многие читатели были не согласны с таким мнением, отметив плохие знания пользователя об этой стране."Да ладно?! А почему не земля Да Винчи, Микеланджело, Донателло, Паваротти, Вивальди, Верди, Россини…" — задался вопросом Simone."Давайте будем реалистами. Это соревнование носит политический характер. У Швейцарии была лучшая песня. Италии даже не нужно было проходить квалификацию, они прошли в финал автоматически. Стыд!" — заключил один из комментаторов. Вместе с тем многие пользователи поддержали итальянскую группу и признали ее победу заслуженной."Лучшая песня, настоящий рок и полностью итальянский", — написал Alberto Cattaneo."В голове нет мыслей, кроме как о горячих итальянских рокерах", — рассказала becka.Победу на Евровидении в нынешнем году завоевала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zittii E Buoni. По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла. Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швейцарии.Представительница от России — Манижа — заняла девятое место с 204 баллами. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего судьи присудили Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.
https://ria.ru/20210523/manizha-1733500854.html
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733499044.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/evrovidenie-1733475266.html
https://ria.ru/20210523/kats-1733523871.html
https://ria.ru/20210518/uchastniki-1732680732.html
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евровидение-2021, великобритания, европа, италия, азербайджан, в мире
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи Сети активно комментируют итоги прошедшего накануне музыкального конкурса Евровидение, однако мнения насчет победителей и проигравших сильно расходятся.
Многие комментаторы остались недовольны после того, как представитель Великобритании Джеймс Ньюман набрал ноль очков по результатам голосования.
"Сегодня вечером европейцы захлопнули дверь перед лицом Британии", — написала ImYourNumber1Fan.
"Если бы у Великобритании
был хоть какой-то здравый смысл, она бы вышла из этого конкурса", — отметил James.
"Великобритания никогда не должна больше претендовать на участие в Евровидении. Наша страна одна из тех, кто финансирует проведение конкурса, поэтому у организаторов могут возникнуть некоторые сложности", — подчеркнул Kimberly Day.
Некоторые комментаторы заявили о коррумпированности жюри и общих проблемах с телеголосованием.
"Послушайте людей. Отмените бесполезную систему жюри", — написал Mert Akdereli.
"Я считала Евровидение последним легальным шоу, и была удивлена, узнав, что некоторые страны получили ноль голосов, хотя я и мои друзья голосовали за них. Это вздор! Лжецы!" — поделилась своим мнением другая пользовательница.
"Я проголосовала в 23:06, а в 02:45 получила сообщение, что мой голос не был обработан!" — возмутилась Chantal.
С победой итальянской группы Måneskin также согласились не все.
"Абсолютная чушь! Глупая песня побеждает, когда было так много других хороших композиций, достойных главного приза! Я люблю Италию, но не могу смириться с таким результатом", — призналась Naina Desai.
"Было много исполнителей, которые оказались лучше Италии как в плане вокала, так и музыки", — подчеркнула читательница под ником cemoi regine.
Однако самую оживленную дискуссию вызвал комментарий одного из пользователей, которой удивился победе Италии, назвав ее "страной пиццы и самбуки". Многие читатели были не согласны с таким мнением, отметив плохие знания пользователя об этой стране.
"Да ладно?! А почему не земля Да Винчи, Микеланджело, Донателло, Паваротти, Вивальди, Верди, Россини…" — задался вопросом Simone.
"Парень, наверное, имеет супервысокий IQ и обладает чрезвычайно глубокими и обширными знаниями об Италии", — написал massiDoo.
"Давайте будем реалистами. Это соревнование носит политический характер. У Швейцарии
была лучшая песня. Италии даже не нужно было проходить квалификацию, они прошли в финал автоматически. Стыд!" — заключил один из комментаторов.
Вместе с тем многие пользователи поддержали итальянскую группу и признали ее победу заслуженной.
"Лучшая песня, настоящий рок и полностью итальянский", — написал Alberto Cattaneo.
"Они действительно заслужили эту победу", — считает Joseph.
"В голове нет мыслей, кроме как о горячих итальянских рокерах", — рассказала becka.
Победу на Евровидении в нынешнем году завоевала итальянская рок-группа Måneskin
с композицией Zittii E Buoni. По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла. Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швейцарии.
Представительница от России — Манижа — заняла девятое место с 204 баллами. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего судьи присудили Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.