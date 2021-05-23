https://ria.ru/20210523/plesen-1733524647.html

В Индии выявили около девяти тысяч случаев "черной плесени"

В Индии выявили около девяти тысяч случаев "черной плесени" - РИА Новости, 23.05.2021

В Индии выявили около девяти тысяч случаев "черной плесени"

В Индии выявили почти девять тысяч случаев мукормикоза — грибкового заболевания, известного как "черная плесень", сообщил министр химической промышленности... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T13:24

2021-05-23T13:24

2021-05-23T16:42

андхра-прадеш

махараштра

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая — РИА Новости. В Индии выявили почти девять тысяч случаев мукормикоза — грибкового заболевания, известного как "черная плесень", сообщил министр химической промышленности страны Садананда Говда.Он отметил, что сильнее всего пострадал штат Гуджарат: там выявлен 2281 случай заболевания. Также заболевшие мукормикозом выявлены в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.Мукормикоз, или "черная плесень", — осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

https://ria.ru/20210518/plesen-1732822467.html

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андхра-прадеш, махараштра, индия, в мире