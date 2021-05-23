В Индии выявили около девяти тысяч случаев "черной плесени"
13:24 23.05.2021 (обновлено: 16:42 23.05.2021)
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМедицинский работник одной из больниц Мумбаи, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая — РИА Новости. В Индии выявили почти девять тысяч случаев мукормикоза — грибкового заболевания, известного как "черная плесень", сообщил министр химической промышленности страны Садананда Говда.
"После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства. — Прим. ред.) "Амфотерицин-В" были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8848 по всей стране", — написал чиновник.
Он отметил, что сильнее всего пострадал штат Гуджарат: там выявлен 2281 случай заболевания. Также заболевшие мукормикозом выявлены в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.
Мукормикоз, или "черная плесень", — осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.