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Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных - РИА Новости, 23.05.2021
Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
Российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам, причем даже тем, с кем вместе учились еще в советское время. Об этом в эфире интернет-канала РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T02:25
2021-05-23T02:25
россия
ситуация на украине
виктор муженко
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам, причем даже тем, с кем вместе учились еще в советское время. Об этом в эфире интернет-канала "Апостроф" рассказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил еще в советские времена, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он – иностранный военный."Было понятно, что какое-то есть похолодание", - отметил Муженко.Отношения России и Украины ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе и возвращения Крыма. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве также не раз подчеркивали, что не выступают стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос полуострова закрыт окончательно.
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россия, ситуация на украине, виктор муженко, вооруженные силы украины, украина, в мире

Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных

02:25 23.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам, причем даже тем, с кем вместе учились еще в советское время. Об этом в эфире интернет-канала "Апостроф" рассказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил еще в советские времена, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он – иностранный военный.
Военно-морские силы Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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"Было понятно, что какое-то есть похолодание", - отметил Муженко.
Отношения России и Украины ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе и возвращения Крыма. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве также не раз подчеркивали, что не выступают стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос полуострова закрыт окончательно.
 
РоссияСитуация на УкраинеВиктор МуженкоВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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