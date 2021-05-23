https://ria.ru/20210523/nedoverie-1733498241.html

Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных

Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных - РИА Новости, 23.05.2021

Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных

Российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам, причем даже тем, с кем вместе учились еще в советское время. Об этом в эфире интернет-канала РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T02:25

2021-05-23T02:25

2021-05-23T02:25

россия

ситуация на украине

виктор муженко

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам, причем даже тем, с кем вместе учились еще в советское время. Об этом в эфире интернет-канала "Апостроф" рассказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил еще в советские времена, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он – иностранный военный."Было понятно, что какое-то есть похолодание", - отметил Муженко.Отношения России и Украины ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе и возвращения Крыма. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве также не раз подчеркивали, что не выступают стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос полуострова закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210522/poterya-1733479120.html

россия

украина

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россия, ситуация на украине, виктор муженко, вооруженные силы украины, украина, в мире