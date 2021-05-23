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Следующий грузовик "Прогресс" отправится к МКС в ночь на 30 июня
Следующий грузовик "Прогресс" отправится к МКС в ночь на 30 июня - РИА Новости, 23.05.2021
Следующий грузовик "Прогресс" отправится к МКС в ночь на 30 июня
Запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-17" к Международной космической станции (МКС) планируется в ночь на 30 июня, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T03:03
2021-05-23T03:03
2021-05-23T03:03
россия
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космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-17" к Международной космической станции (МКС) планируется в ночь на 30 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."(Старт намечается в) 2.27 мск", - сказал он.Грузовик запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Ожидается, что он причалит к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 2 июля.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос