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Следующий грузовик "Прогресс" отправится к МКС в ночь на 30 июня
Следующий грузовик "Прогресс" отправится к МКС в ночь на 30 июня - РИА Новости, 23.05.2021
Следующий грузовик "Прогресс" отправится к МКС в ночь на 30 июня
Запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-17" к Международной космической станции (МКС) планируется в ночь на 30 июня, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T03:03
2021-05-23T03:03
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-17" к Международной космической станции (МКС) планируется в ночь на 30 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."(Старт намечается в) 2.27 мск", - сказал он.Грузовик запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Ожидается, что он причалит к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 2 июля.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Следующий грузовик "Прогресс" отправится к МКС в ночь на 30 июня

03:03 23.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-17" к Международной космической станции (МКС) планируется в ночь на 30 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"(Старт намечается в) 2.27 мск", - сказал он.
Грузовик запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Ожидается, что он причалит к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 2 июля.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 17:21Наука
Названа возможная причина утечки воды из скафандра на МКС
 
РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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