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Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании
Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 23.05.2021
Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:38
2021-05-23T19:06
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минск
белоруссия
вильнюс
литва
происшествия
в мире
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе национального аэропорта "Минск".Там уточнили, что самолет успешно приземлился в минском аэропорту. "Работает саперная группа", - добавили в пресс-службе.Позже в пресс-службе уточнили, что, предварительно, после осмотра самолета информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются, в частности проходит досмотр пассажиров и багажа. После завершения всех необходимых в данных случаях специальных мероприятий самолет вылетит в пункт назначения, добавили там.
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задержание основателя telegram-канала nexta, минск, белоруссия, вильнюс, литва, происшествия, в мире

Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании

14:38 23.05.2021 (обновлено: 19:06 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе национального аэропорта "Минск".
"Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация", – отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что самолет успешно приземлился в минском аэропорту. "Работает саперная группа", - добавили в пресс-службе.
Позже в пресс-службе уточнили, что, предварительно, после осмотра самолета информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются, в частности проходит досмотр пассажиров и багажа. После завершения всех необходимых в данных случаях специальных мероприятий самолет вылетит в пункт назначения, добавили там.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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