https://ria.ru/20210523/minirovanie-1733531001.html

Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании

Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 23.05.2021

Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:38

2021-05-23T14:38

2021-05-23T19:06

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе национального аэропорта "Минск".Там уточнили, что самолет успешно приземлился в минском аэропорту. "Работает саперная группа", - добавили в пресс-службе.Позже в пресс-службе уточнили, что, предварительно, после осмотра самолета информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются, в частности проходит досмотр пассажиров и багажа. После завершения всех необходимых в данных случаях специальных мероприятий самолет вылетит в пункт назначения, добавили там.

https://ria.ru/20210523/aeroport-1733526141.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, минск, белоруссия, вильнюс, литва, происшествия, в мире