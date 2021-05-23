https://ria.ru/20210523/minirovanie-1733531001.html
Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании
Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 23.05.2021
Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщения о минировании
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:38
2021-05-23T14:38
2021-05-23T19:06
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе национального аэропорта "Минск".Там уточнили, что самолет успешно приземлился в минском аэропорту. "Работает саперная группа", - добавили в пресс-службе.Позже в пресс-службе уточнили, что, предварительно, после осмотра самолета информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются, в частности проходит досмотр пассажиров и багажа. После завершения всех необходимых в данных случаях специальных мероприятий самолет вылетит в пункт назначения, добавили там.
https://ria.ru/20210523/aeroport-1733526141.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, минск, белоруссия, вильнюс, литва, происшествия, в мире