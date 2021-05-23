https://ria.ru/20210523/mid-1733547628.html

МИД Литвы потребовал отпустить пассажиров севшего в Минске самолета

МИД Литвы потребовал отпустить пассажиров севшего в Минске самолета - РИА Новости, 23.05.2021

МИД Литвы потребовал отпустить пассажиров севшего в Минске самолета

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии с требованием немедленно освободить пассажиров и экипаж севшего в Минске самолета Ryanair, говорится... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T17:44

2021-05-23T17:44

2021-05-23T19:06

задержание основателя telegram-канала nexta

гитанас науседа

ryanair

мвд белоруссии

александр лукашенко

вильнюс

политика

мид литвы

минск

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии с требованием немедленно освободить пассажиров и экипаж севшего в Минске самолета Ryanair, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить задержанного в Минске Протасевича, который летел самолетом в Вильнюс.Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731395435.html

вильнюс

минск

белоруссия

литва

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