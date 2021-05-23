https://ria.ru/20210523/medved-1733576363.html

Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье

Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2021

Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье

Белый медведь, которого спасли в Якутии, доставлен в Подмосковье на самолёте военно-транспортной авиации ВКС России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T23:59

2021-05-23T23:59

2021-05-23T23:59

россия

московский зоопарк

российская академия наук

русское географическое общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732350852_0:50:2000:1175_1920x0_80_0_0_c0406e5d1b5b48bf585f6e16025f738f.jpg

АЭРОДРОМ "ЧКАЛОВСКИЙ" (Московская обл.), 23 мая - РИА Новости. Белый медведь, которого спасли в Якутии, доставлен в Подмосковье на самолёте военно-транспортной авиации ВКС России, передает корреспондент РИА Новости.Белую медведицу, нуждающуюся в спасении, отправили из Якутска в Москву на военном самолете для реабилитации в зоопарке, сообщило Русское географическое общество (РГО).Самолёт прибыл на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье в 21.15. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе РГО, животному не вводили никаких успокоительных ни перед полетом, ни во время полета."На протяжении всего полёта животное сопровождали представители Московского зоопарка. Полёт медведица перенесла хорошо. Её кормили селедкой с рыбьим жиром и обильно поили", - говорится в сообщении РГО.По словам борт-инженера Олега Юрина, полет животное перенесло нормально."Животное летело нормально... На некоторых аэродромах было очень жарко, но мы быстрее старались заправиться и полететь... В Новосибирске было 30 градусов температура, в Якутске было 4 градуса, в Улан-Удэ она провела целую ночь", - рассказал журналистам Юрин, добавив, что медведицу подкармливали после каждого приземления.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минобороны, всего было сделано четыре промежуточные посадки для дозаправки и отдыха экипажа.Двадцать второго мая из Якутска в Москву попутным самолётом военно-транспортной авиации ВКС России был отправлен белый медведь, нуждающийся в срочной реабилитации. Это стало возможным благодаря совместным усилиям учёных-экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка.Отмечалось, что истощённая молодая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям 11 мая в районе посёлка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Как подчёркивал старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егор Кириллин, так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашёл впервые.РГО сообщало, что медведицу возрастом около двух лет поймали и доставили в республиканский зоопарк "Орто-Дойду". В ходе обследования выяснилось, что у зверя имеются проблемы с пищеварением, наблюдается дефицит массы тела и отсутствует один клык. В связи с этим было решено транспортировать медведицу в Москву для реабилитации в Московском зоопарке.

https://ria.ru/20210522/nerpa-1733479493.html

https://ria.ru/20210518/medvezhonok-1732803612.html

https://ria.ru/20210517/spasenie-1732611898.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский зоопарк, российская академия наук, русское географическое общество, москва, московская область (подмосковье), общество