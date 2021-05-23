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Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210523/manizha-1733500854.html
Зрители оценили выступление Манижи в финале Евровидения
Зрители оценили выступление Манижи в финале Евровидения - РИА Новости, 23.05.2021
Зрители оценили выступление Манижи в финале Евровидения
Выступление певицы Манижи, представлявшей Россию на Евровидении-2021 с песней Russian Woman, вызвало бурный отклик у зрителей международного песенного конкурса, РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T04:26
2021-05-23T04:26
евровидение — 2021
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выступление певицы Манижи, представлявшей Россию на Евровидении-2021 с песней Russian Woman, вызвало бурный отклик у зрителей международного песенного конкурса, как русскоязычных, так и иностранцев."Потрясающая песня, исполнение и послание!!! Россия, ты должна ею гордиться! Привет из Польши", - написал в комментариях под выложенным на YouTube роликом Mestosław."Боже, у меня каждый раз мурашки от припева. Песня и исполнение просто вау", - призналась Marie."Россия гордится тобой, Манижа", - заверил Tagluvar Tag."Отличная песня. С уважением из Румынии", - обратился ItsValy."Очень красивый номер, сильная энергетика, харизма, а главное – замечательный посыл", - отметила angelina i."Как же классно слышать то, как Манижу приветствует зал", - выразил мнение I am."Спасибо за такую честную песню и смелость!" - резюмирует Эля Ля.Манижа заняла девятое место, набрав 204 балла. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.
https://ria.ru/20210523/manizha-1733498796.html
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РИА Новости
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия

Зрители оценили выступление Манижи в финале Евровидения

04:26 23.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выступление певицы Манижи, представлявшей Россию на Евровидении-2021 с песней Russian Woman, вызвало бурный отклик у зрителей международного песенного конкурса, как русскоязычных, так и иностранцев.
"Потрясающая песня, исполнение и послание!!! Россия, ты должна ею гордиться! Привет из Польши", - написал в комментариях под выложенным на YouTube роликом
Mestosław.
"Боже, у меня каждый раз мурашки от припева. Песня и исполнение просто вау", - призналась Marie.
"Россия гордится тобой, Манижа", - заверил Tagluvar Tag.
"Отличная песня. С уважением из Румынии", - обратился ItsValy.
"Очень красивый номер, сильная энергетика, харизма, а главное – замечательный посыл", - отметила angelina i.
"Как же классно слышать то, как Манижу приветствует зал", - выразил мнение I am.
"Спасибо за такую честную песню и смелость!" - резюмирует Эля Ля.
Выступление Манижи в финале конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
02:45Евровидение — 2021
Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
Манижа заняла девятое место, набрав 204 балла. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.
Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.
 
Евровидение — 2021Manizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Россия
 
 
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