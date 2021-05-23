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Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям

Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям - РИА Новости, 23.05.2021

Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям

Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении" и вошедшая в первую десятку, поблагодарила проголосовавших за нее зрителей. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T02:45

2021-05-23T02:45

2021-05-23T02:46

евровидение — 2021

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

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роттердам

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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении" и вошедшая в первую десятку, поблагодарила проголосовавших за нее зрителей.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место."Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно! Мы показали, что наша страна – разная, многонациональная, но мы вместе! Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал! Я правда чувствовала эту поддержку в непростое, но такое важное для нашей команды время!" – сказала Манижа журналистам.

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2021

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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам