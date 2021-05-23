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Евровидение — 2021
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Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям - РИА Новости, 23.05.2021
Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении" и вошедшая в первую десятку, поблагодарила проголосовавших за нее зрителей. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T02:45
2021-05-23T02:46
евровидение — 2021
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
роттердам
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении" и вошедшая в первую десятку, поблагодарила проголосовавших за нее зрителей.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место."Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно! Мы показали, что наша страна – разная, многонациональная, но мы вместе! Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал! Я правда чувствовала эту поддержку в непростое, но такое важное для нашей команды время!" – сказала Манижа журналистам.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам

Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям

02:45 23.05.2021 (обновлено: 02:46 23.05.2021)
 
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWВыступление Манижи в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
Выступление Манижи в финале конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Читать ria.ru в
РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении" и вошедшая в первую десятку, поблагодарила проголосовавших за нее зрителей.
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWВыступление Манижи в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
Выступление Манижи в финале конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Выступление Манижи в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
"Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно! Мы показали, что наша страна – разная, многонациональная, но мы вместе! Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал! Я правда чувствовала эту поддержку в непростое, но такое важное для нашей команды время!" – сказала Манижа журналистам.
 
Евровидение — 2021Manizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияРоттердам
 
 
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