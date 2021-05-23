https://ria.ru/20210523/litva-1733574604.html

Литва призвала страны ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии

Литва призвала страны ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2021

Литва призвала страны ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии

Литва в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призвала партнеров по ЕС выступить с рекомендацией избегать в будущем воздушного пространства... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T23:09

2021-05-23T23:09

2021-05-23T23:09

задержание основателя telegram-канала nexta

евросоюз

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Литва в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призвала партнеров по ЕС выступить с рекомендацией избегать в будущем воздушного пространства Белоруссии, говорится в заявлении литовского МИД.Ранее МИД Литвы сообщал, что временный поверенный в делах Белоруссии был вызван "с требованием немедленно освободить всех пассажиров и членов экипажа севшего в аэропорту Минска самолета". Как отмечается в заявлении ведомства, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в воскресенье вечером провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем.Кроме того, Литва призвала партнеров по ЕС рассмотреть возможность приостановить членство Белоруссии в ICAO.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/evrosovet-1733570238.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

литва

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задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, белоруссия, литва, в мире