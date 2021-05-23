https://ria.ru/20210523/krym-1733567464.html

В Госдуме прокомментировали планы Зеленского обсудить Крым с Путиным

В Госдуме прокомментировали планы Зеленского обсудить Крым с Путиным - РИА Новости, 23.05.2021

В Госдуме прокомментировали планы Зеленского обсудить Крым с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может говорить о чем угодно, в том числе и о Крыме, никто ему "рот... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T21:07

2021-05-23T21:07

2021-05-23T21:07

россия

леонид калашников

госдума рф

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может говорить о чем угодно, в том числе и о Крыме, никто ему "рот затыкать не будет", заявил в воскресенье РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о том, что Путин готов обсуждать Крым с Зеленским, если речь о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ. В то же время, признал Песков, украинские визави говорят о том, что "мы будем обсуждать Крым", и получаются "тупиковые ситуации". По его словам, предстоит еще много поработать в плане организации встречи лидеров России и Украины.Со своей стороны президент России, добавил он, может говорить о Крыме, "естественно, только в контексте именно такого приграничного сотрудничества - ни больше, ни меньше". "О чем будет говорить Зеленский - это никому неведомо, и никто из наших - ни Песков, никто, не может ему рот заткнуть - пусть говорит, о чем хочет", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210523/demarkatsiya-1733562430.html

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республика крым

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россия, леонид калашников, госдума рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире