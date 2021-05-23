В Госдуме прокомментировали планы Зеленского обсудить Крым с Путиным
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может говорить о чем угодно, в том числе и о Крыме, никто ему "рот затыкать не будет", заявил в воскресенье РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о том, что Путин готов обсуждать Крым с Зеленским, если речь о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ. В то же время, признал Песков, украинские визави говорят о том, что "мы будем обсуждать Крым", и получаются "тупиковые ситуации". По его словам, предстоит еще много поработать в плане организации встречи лидеров России и Украины.
"Президенты - люди независимые, и говорить они могут, о чем угодно. И никто никого ограничивать в этом смысле не может и не будет. Так устроен протокол, что может разрабатываться подписание каких-то готовящихся документов - ну, это заранее готовится, а так - обсуждаться могут любые проблемы, поэтому никто Зеленскому рот затыкать не будет - о чем захочет, о том и будет говорить", - сказал Калашников.
Со своей стороны президент России, добавил он, может говорить о Крыме, "естественно, только в контексте именно такого приграничного сотрудничества - ни больше, ни меньше". "О чем будет говорить Зеленский - это никому неведомо, и никто из наших - ни Песков, никто, не может ему рот заткнуть - пусть говорит, о чем хочет", - добавил депутат.