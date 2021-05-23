https://ria.ru/20210523/krym-1733557858.html

В Крыму рассказали, как регион может сотрудничать с Украиной

В Крыму рассказали, как регион может сотрудничать с Украиной - РИА Новости, 23.05.2021

В Крыму рассказали, как регион может сотрудничать с Украиной

Крым мог бы наладить приграничное сотрудничество с Украиной в сфере туризма, торговли и водоснабжения, заявил глава Общественной палаты республики Александр... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:25

2021-05-23T19:25

2021-05-23T19:25

россия

александр форманчук

владимир зеленский

дмитрий песков

николаевская область

москва

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Крым мог бы наладить приграничное сотрудничество с Украиной в сфере туризма, торговли и водоснабжения, заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук.Президент России Владимир Путин готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать Крым, если речь о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Крым, как российский регион, может сотрудничать с Украиной в сфере туризма, так как крымские курорты остаются востребованы у украинских туристов, в сфере торгового сотрудничества, а также водоснабжения, в части поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В Крым можно было бы также поставлять из Херсонской и Николаевской областей строительный песок и прочие", - сказал РИА Новости Форманчук.При этом, по его мнению, нынешняя киевская власть не готова признать Крым российским регионом и вести партнерские добрососедские отношения с Россией."Украина на сегодня, к сожалению, превратилась в западный проект - в зону нестабильности. Ее главная задача и обязательства перед западными хозяевами - нагнетание отношений с Россией", - сказал Форманчук.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210523/ukraina-1733553099.html

https://ria.ru/20210523/krym-1733509022.html

россия

николаевская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр форманчук, владимир зеленский, дмитрий песков, николаевская область, москва, оон, в мире