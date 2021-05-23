https://ria.ru/20210523/krym-1733557858.html
В Крыму рассказали, как регион может сотрудничать с Украиной
В Крыму рассказали, как регион может сотрудничать с Украиной - РИА Новости, 23.05.2021
В Крыму рассказали, как регион может сотрудничать с Украиной
Крым мог бы наладить приграничное сотрудничество с Украиной в сфере туризма, торговли и водоснабжения, заявил глава Общественной палаты республики Александр... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:25
2021-05-23T19:25
2021-05-23T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Крым мог бы наладить приграничное сотрудничество с Украиной в сфере туризма, торговли и водоснабжения, заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук.Президент России Владимир Путин готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать Крым, если речь о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Крым, как российский регион, может сотрудничать с Украиной в сфере туризма, так как крымские курорты остаются востребованы у украинских туристов, в сфере торгового сотрудничества, а также водоснабжения, в части поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В Крым можно было бы также поставлять из Херсонской и Николаевской областей строительный песок и прочие", - сказал РИА Новости Форманчук.При этом, по его мнению, нынешняя киевская власть не готова признать Крым российским регионом и вести партнерские добрососедские отношения с Россией."Украина на сегодня, к сожалению, превратилась в западный проект - в зону нестабильности. Ее главная задача и обязательства перед западными хозяевами - нагнетание отношений с Россией", - сказал Форманчук.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210523/ukraina-1733553099.html
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россия, александр форманчук, владимир зеленский, дмитрий песков, николаевская область, москва, оон, в мире