https://ria.ru/20210523/krym-1733528154.html

Песков рассказал, в каком случае Путин готов обсуждать Крым с Зеленским

Песков рассказал, в каком случае Путин готов обсуждать Крым с Зеленским - РИА Новости, 23.05.2021

Песков рассказал, в каком случае Путин готов обсуждать Крым с Зеленским

Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:14

2021-05-23T14:14

2021-05-23T20:08

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

республика крым

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/99858/93/998589377_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9c3c1e95bbc98b03f3d01a780407c9d8.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности полуострова, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, для организации встречи президентов России и Украины предстоит еще много сделать.Он напомнил, что, согласно Конституции, призывы к отчуждению территории России — это уголовное преступление."Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место", — добавил пресс-секретарь.В конце апреля президент Украины записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он заявлял, что лучшим местом встречи был бы Ватикан.Путин на это ответил, что украинские власти прежде всего должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тем не менее он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс.

https://ria.ru/20210518/zelenskiy-1732765392.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, республика крым, украина, политика