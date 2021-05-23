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Песков рассказал, в каком случае Путин готов обсуждать Крым с Зеленским
Песков рассказал, в каком случае Путин готов обсуждать Крым с Зеленским - РИА Новости, 23.05.2021
Песков рассказал, в каком случае Путин готов обсуждать Крым с Зеленским
Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:14
2021-05-23T20:08
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
республика крым
украина
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности полуострова, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, для организации встречи президентов России и Украины предстоит еще много сделать.Он напомнил, что, согласно Конституции, призывы к отчуждению территории России — это уголовное преступление."Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место", — добавил пресс-секретарь.В конце апреля президент Украины записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он заявлял, что лучшим местом встречи был бы Ватикан.Путин на это ответил, что украинские власти прежде всего должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тем не менее он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс.
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, республика крым, украина, политика

Песков рассказал, в каком случае Путин готов обсуждать Крым с Зеленским

14:14 23.05.2021 (обновлено: 20:08 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности полуострова, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, для организации встречи президентов России и Украины предстоит еще много сделать.

"Тупиковые ситуации: наши украинские визави <…> говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", — пояснил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину.

Он напомнил, что, согласно Конституции, призывы к отчуждению территории России — это уголовное преступление.
"Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место", — добавил пресс-секретарь.
В конце апреля президент Украины записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он заявлял, что лучшим местом встречи был бы Ватикан.
Путин на это ответил, что украинские власти прежде всего должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тем не менее он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс.
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РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаПолитика
 
 
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