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В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными
В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными - РИА Новости, 23.05.2021
В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными
Грязные инсинуации Киева по возобновлению поставок воды в Крым возмутительны, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T09:46
2021-05-23T10:33
александр молохов
олег николенко
россия
мид украины
симферополь
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Грязные инсинуации Киева по возобновлению поставок воды в Крым возмутительны, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.Так он прокомментировал слова пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко, который заявил, что всю воду на полуострове потратили российские военные, а восстановление водоснабжения из Днепра возможно только после "демилитаризации и деоккупации". "Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило", — сказал Молохов РИА Новости.По его словам, рассуждения представителей Киева о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики."Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика", — заключил собеседник агентства.Украина обеспечивала до 85 процентов потребности Крыма в пресной воде, но после воссоединения полуострова с Россией полностью перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Но за последний год они существенно обмелели, так что многие районы пришлось перевести на режимную подачу воды в дома. В последнее время ситуация стабилизируется: для снабжения Сиимферополя запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210519/stena-1732968852.html
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александр молохов, олег николенко, россия, мид украины, симферополь, киев

В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными

09:46 23.05.2021 (обновлено: 10:33 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Грязные инсинуации Киева по возобновлению поставок воды в Крым возмутительны, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Так он прокомментировал слова пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко, который заявил, что всю воду на полуострове потратили российские военные, а восстановление водоснабжения из Днепра возможно только после "демилитаризации и деоккупации".
"Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило", — сказал Молохов РИА Новости.
По его словам, рассуждения представителей Киева о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики.
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"Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика", — заключил собеседник агентства.
Украина обеспечивала до 85 процентов потребности Крыма в пресной воде, но после воссоединения полуострова с Россией полностью перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Но за последний год они существенно обмелели, так что многие районы пришлось перевести на режимную подачу воды в дома. В последнее время ситуация стабилизируется: для снабжения Сиимферополя запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
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