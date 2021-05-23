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Туризм
https://ria.ru/20210523/korova-1733501567.html
Британский журналист развеселил жителей Дагестана
Британский журналист развеселил жителей Дагестана - РИА Новости, 23.05.2021
Британский журналист развеселил жителей Дагестана
Корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился впечатлениями от путешествия в Дагестан, рассказав о том, как развеселил местных... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T06:13
2021-05-23T06:13
туризм
россия
республика дагестан
великобритания
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился впечатлениями от путешествия в Дагестан, рассказав о том, как развеселил местных жителей.Регион, расположенный на южной границе России, славится богатой историей, растянувшейся на несколько тысячелетий, отмечает автор.Журналист особо отметил малоизвестное село Чох, откуда открываются потрясающие виды на кавказские горы, и соседний аул-призрак Гамсутль, расположенный на изумительной горной гряде. По его словам, сейчас туда устремились огромные толпы туристов, а местное население быстро приспосабливается к новым требованиям.Заброшенные прежде здания превращаются в импровизированные гостевые дома. В Чохе полным ходом идет строительство шикарного пятизвездочного отеля и вертолетной площадки.За несколько дней пребывания в Чохе местные открыли перед британцем все возможные двери, ведущие в их сельскую жизнь. Автор смог присутствовать на стрижке овец и наблюдать за тем, как коров перегоняют с равнин на высокогорные летние пастбища. Ему даже позволили подоить корову, однако затея закончилась фиаско – животное лягнуло Кэрролла копытом. Видео случившегося разошлось по селу благодаря приложению WhatsApp, вызвав у местных, по признанию журналиста, бурное веселье."Позже мне объяснили, что по местным патриархальным обычаям доить корову — постыдное занятие для мужчины (по какой-то странной причине эта директива неравных возможностей не распространяется на дойку овец)", - рассказал Кэрролл.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, республика дагестан, великобритания

Британский журналист развеселил жителей Дагестана

06:13 23.05.2021
 
© Фото : Антон АгарковСело Чох после заката
Село Чох после заката - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Фото : Антон Агарков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился впечатлениями от путешествия в Дагестан, рассказав о том, как развеселил местных жителей.
Регион, расположенный на южной границе России, славится богатой историей, растянувшейся на несколько тысячелетий, отмечает автор.
Журналист особо отметил малоизвестное село Чох, откуда открываются потрясающие виды на кавказские горы, и соседний аул-призрак Гамсутль, расположенный на изумительной горной гряде. По его словам, сейчас туда устремились огромные толпы туристов, а местное население быстро приспосабливается к новым требованиям.
Заброшенные прежде здания превращаются в импровизированные гостевые дома. В Чохе полным ходом идет строительство шикарного пятизвездочного отеля и вертолетной площадки.
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21 мая, 08:00Туризм
Горы, барханы, лианы: почему стоит поехать в Дагестан и не опасно ли это
За несколько дней пребывания в Чохе местные открыли перед британцем все возможные двери, ведущие в их сельскую жизнь. Автор смог присутствовать на стрижке овец и наблюдать за тем, как коров перегоняют с равнин на высокогорные летние пастбища. Ему даже позволили подоить корову, однако затея закончилась фиаско – животное лягнуло Кэрролла копытом. Видео случившегося разошлось по селу благодаря приложению WhatsApp, вызвав у местных, по признанию журналиста, бурное веселье.
"Позже мне объяснили, что по местным патриархальным обычаям доить корову — постыдное занятие для мужчины (по какой-то странной причине эта директива неравных возможностей не распространяется на дойку овец)", - рассказал Кэрролл.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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