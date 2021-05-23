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Британский журналист развеселил жителей Дагестана

Британский журналист развеселил жителей Дагестана - РИА Новости, 23.05.2021

Британский журналист развеселил жителей Дагестана

Корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился впечатлениями от путешествия в Дагестан, рассказав о том, как развеселил местных... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T06:13

2021-05-23T06:13

2021-05-23T06:13

туризм

россия

республика дагестан

великобритания

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился впечатлениями от путешествия в Дагестан, рассказав о том, как развеселил местных жителей.Регион, расположенный на южной границе России, славится богатой историей, растянувшейся на несколько тысячелетий, отмечает автор.Журналист особо отметил малоизвестное село Чох, откуда открываются потрясающие виды на кавказские горы, и соседний аул-призрак Гамсутль, расположенный на изумительной горной гряде. По его словам, сейчас туда устремились огромные толпы туристов, а местное население быстро приспосабливается к новым требованиям.Заброшенные прежде здания превращаются в импровизированные гостевые дома. В Чохе полным ходом идет строительство шикарного пятизвездочного отеля и вертолетной площадки.За несколько дней пребывания в Чохе местные открыли перед британцем все возможные двери, ведущие в их сельскую жизнь. Автор смог присутствовать на стрижке овец и наблюдать за тем, как коров перегоняют с равнин на высокогорные летние пастбища. Ему даже позволили подоить корову, однако затея закончилась фиаско – животное лягнуло Кэрролла копытом. Видео случившегося разошлось по селу благодаря приложению WhatsApp, вызвав у местных, по признанию журналиста, бурное веселье."Позже мне объяснили, что по местным патриархальным обычаям доить корову — постыдное занятие для мужчины (по какой-то странной причине эта директива неравных возможностей не распространяется на дойку овец)", - рассказал Кэрролл.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, республика дагестан, великобритания