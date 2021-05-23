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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733515676.html
В России за сутки умерли 357 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 357 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021
В России за сутки умерли 357 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 357 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 118 482, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:06
2021-05-23T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
ульяновская область
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 357 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 118 482, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 357 смертей... За весь период по России умерло 118 482 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56 человек, Санкт-Петербурге - 40, Ульяновской области - 16.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, ульяновская область

В России за сутки умерли 357 пациентов с COVID-19

11:06 23.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 357 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 118 482, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 357 смертей... За весь период по России умерло 118 482 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 56 человек, Санкт-Петербурге - 40, Ульяновской области - 16.
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