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В России за сутки умерли 357 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 357 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021
В России за сутки умерли 357 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 357 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 118 482, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:06
2021-05-23T11:06
2021-05-23T11:06
распространение коронавируса
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 357 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 118 482, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 357 смертей... За весь период по России умерло 118 482 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56 человек, Санкт-Петербурге - 40, Ульяновской области - 16.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, ульяновская область