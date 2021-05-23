https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733515134.html

В России с начала эпидемии выявили более пяти миллионов случаев COVID-19

В России с начала эпидемии выявили более пяти миллионов случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021

В России с начала эпидемии выявили более пяти миллионов случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8951 случай COVID-19, а общее число заразившихся за все время пандемии превысило пять миллионов, следует из данных... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T11:02

2021-05-23T11:02

2021-05-23T11:41

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8951 случай COVID-19, а общее число заразившихся за все время пандемии превысило пять миллионов, следует из данных оперативного штаба.Таким образом, в стране насчитывается 5 001 505 инфицированных. Умерли за все время пандемии 118 482 человека, вылечились — 4 617 762.Накануне сообщалось о 8709 инфицированных. Темп прироста составляет 0,18 процента. Скончались за сутки 357 человек, выписались после лечения — 7297. У 14,5 процента инфицированных не наблюдается симптомов.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2924 (днем ранее их было 2653), Санкт-Петербурге — 842, Подмосковье — 769, Ростовской области — 195, Нижегородской — 145, Воронежской — 144, Саратовской — 121.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — два случая, а в Магаданской области их пять. На Чукотке и в Еврейской автономной области прироста нет.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 165,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 166,7 миллиона. Почти три с половиной миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.

https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733421931.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество