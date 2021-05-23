В России с начала эпидемии выявили более пяти миллионов случаев COVID-19
11:02 23.05.2021 (обновлено: 11:41 23.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8951 случай COVID-19, а общее число заразившихся за все время пандемии превысило пять миллионов, следует из данных оперативного штаба.
Таким образом, в стране насчитывается 5 001 505 инфицированных. Умерли за все время пандемии 118 482 человека, вылечились — 4 617 762.
Накануне сообщалось о 8709 инфицированных. Темп прироста составляет 0,18 процента. Скончались за сутки 357 человек, выписались после лечения — 7297. У 14,5 процента инфицированных не наблюдается симптомов.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2924 (днем ранее их было 2653), Санкт-Петербурге — 842, Подмосковье — 769, Ростовской области — 195, Нижегородской — 145, Воронежской — 144, Саратовской — 121.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — два случая, а в Магаданской области их пять. На Чукотке и в Еврейской автономной области прироста нет.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 165,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 166,7 миллиона. Почти три с половиной миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.