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В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19
В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021
В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 924, Санкт-Петербурге - 842 и Подмосковье - 769, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:01
2021-05-23T11:01
2021-05-23T11:01
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 924, Санкт-Петербурге - 842 и Подмосковье - 769, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - шесть, Магаданской области - пять, Ненецком автономном округе - два.
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москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество