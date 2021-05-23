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В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021

В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 924, Санкт-Петербурге - 842 и Подмосковье - 769, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T11:01

2021-05-23T11:01

2021-05-23T11:01

распространение коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 924, Санкт-Петербурге - 842 и Подмосковье - 769, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - шесть, Магаданской области - пять, Ненецком автономном округе - два.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество