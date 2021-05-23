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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733515024.html
В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19
В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021
В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 924, Санкт-Петербурге - 842 и Подмосковье - 769, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:01
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распространение коронавируса
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московская область (подмосковье)
магаданская область
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 924, Санкт-Петербурге - 842 и Подмосковье - 769, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - шесть, Магаданской области - пять, Ненецком автономном округе - два.
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москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 2924 новых случая COVID-19

11:01 23.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 924, Санкт-Петербурге - 842 и Подмосковье - 769, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 951 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1299 (14,5%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам ... Москва 2924 ... Санкт-Петербург 842 ... Московская область 769", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - шесть, Магаданской области - пять, Ненецком автономном округе - два.
 
Распространение коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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