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Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро
Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро - РИА Новости, 23.05.2021
Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро. Такую оценку дал Институт немецкой экономики в Кельне, передает... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T05:33
2021-05-23T10:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро. Такую оценку дал Институт немецкой экономики в Кельне, передает издание Welt.По словам главы института Михаэля Хютера, на компенсацию убытков уйдут годы.Как заявил ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, потери мировой экономики от пандемии COVID-19 составили более трех с половиной триллионов долларов — это вдвое превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года.По мнению Вершинина, все это стало серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов.По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 165,7 случая COVID-19, почти три с половиной миллиона пациентов спасти не удалось. В Германии, по подсчетам Института Роберта Коха, за время пандемии заразились коронавирусом 3,6 миллиона человек, 87 тысяч из них умерли.
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коронавирус covid-19, германия, в мире

Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро

05:33 23.05.2021 (обновлено: 10:32 23.05.2021)
 
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Автомобиль скорой помощи в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро. Такую оценку дал Институт немецкой экономики в Кельне, передает издание Welt.
По словам главы института Михаэля Хютера, на компенсацию убытков уйдут годы.

"Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла", — считает он.

Как заявил ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, потери мировой экономики от пандемии COVID-19 составили более трех с половиной триллионов долларов — это вдвое превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года.
По мнению Вершинина, все это стало серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 165,7 случая COVID-19, почти три с половиной миллиона пациентов спасти не удалось. В Германии, по подсчетам Института Роберта Коха, за время пандемии заразились коронавирусом 3,6 миллиона человек, 87 тысяч из них умерли.
 
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