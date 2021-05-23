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Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро

Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро - РИА Новости, 23.05.2021

Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро. Такую оценку дал Институт немецкой экономики в Кельне, передает... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T05:33

2021-05-23T05:33

2021-05-23T10:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро. Такую оценку дал Институт немецкой экономики в Кельне, передает издание Welt.По словам главы института Михаэля Хютера, на компенсацию убытков уйдут годы.Как заявил ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, потери мировой экономики от пандемии COVID-19 составили более трех с половиной триллионов долларов — это вдвое превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года.По мнению Вершинина, все это стало серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов.По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 165,7 случая COVID-19, почти три с половиной миллиона пациентов спасти не удалось. В Германии, по подсчетам Института Роберта Коха, за время пандемии заразились коронавирусом 3,6 миллиона человек, 87 тысяч из них умерли.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире