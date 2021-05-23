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Блинкен назвал единственный способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке
Блинкен назвал единственный способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.05.2021
Блинкен назвал единственный способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают решение о двух государствах единственным путем, способным урегулировать конфликт между Израилем и... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T16:30
2021-05-23T17:15
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
энтони блинкен
хамас
сша
египет
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают решение о двух государствах единственным путем, способным урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной."Это (решение о двух государствах - ред.) единственный путь обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства, а также дать возможность палестинцем обрести свое государство, на что они имеют право", - заявил госсекретарь США в интервью телеканалу ABC News.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращение огня вступил в силу в 02.00 пятницы.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
сша
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, энтони блинкен, хамас, сша, египет, палестина, израиль, в мире

Блинкен назвал единственный способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке

16:30 23.05.2021 (обновлено: 17:15 23.05.2021)
 
© REUTERS / Suhaib SalemПоследствия авиаудара Израиля по сектору Газы
Последствия авиаудара Израиля по сектору Газы - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают решение о двух государствах единственным путем, способным урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.
"Это (решение о двух государствах - ред.) единственный путь обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства, а также дать возможность палестинцем обрести свое государство, на что они имеют право", - заявил госсекретарь США в интервью телеканалу ABC News.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
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Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращение огня вступил в силу в 02.00 пятницы.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
1 из 15

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohammed Salem

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

Палестинцы обнимаются после возвращения в свои разрушенные дома в Бейт-Хануне на севере сектора Газа
2 из 15

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

Палестинцы проезжают мимо здания, разрушенного в результате бомбардировки в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
3 из 15

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

Палестинцы возвращаются в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
4 из 15

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
5 из 15

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

© РИА Новости / Ахмед Закот
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© AFP 2021 / Mahmud Hams

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

Разрушенная израильским авиаударом башня Аль-Джалаа в Газе
6 из 15

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Mohammed Salem

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

Палестинцы вернулись в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
7 из 15

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

© REUTERS / Mohammed Salem
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
8 из 15

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Suhaib Salem

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

Палестинец проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
9 из 15

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

Палестинский мальчик возвращается домой после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
10 из 15

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© REUTERS / Mohammed Salem

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

Палестинцы вернулись в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
11 из 15

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Палестинская семья возвращается домой в городе Газа после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
12 из 15

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

Палестинец с ребенком проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
13 из 15

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

© REUTERS / Suhaib Salem
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Палестинцы радуются прекращению огня.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
14 из 15

Палестинцы радуются прекращению огня.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohammed Salem

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

Палестинец, вернувший в свой разрушенный дом, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
15 из 15

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

© REUTERS / Mohammed Salem
1 из 15

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
2 из 15

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

© REUTERS / Mohammed Salem
3 из 15

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

© REUTERS / Suhaib Salem
4 из 15

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
5 из 15

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
6 из 15

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
7 из 15

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

© REUTERS / Mohammed Salem
8 из 15

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
9 из 15

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

© REUTERS / Suhaib Salem
10 из 15

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
11 из 15

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

© REUTERS / Mohammed Salem
12 из 15

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
13 из 15

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

© REUTERS / Suhaib Salem
14 из 15

Палестинцы радуются прекращению огня.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
15 из 15

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

© REUTERS / Mohammed Salem
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуЭнтони БлинкенХамасСШАЕгипетПалестинаИзраильВ мире
 
 
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