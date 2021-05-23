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Блинкен назвал единственный способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке

Блинкен назвал единственный способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.05.2021

Блинкен назвал единственный способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают решение о двух государствах единственным путем, способным урегулировать конфликт между Израилем и... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T16:30

2021-05-23T16:30

2021-05-23T17:15

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

энтони блинкен

хамас

сша

египет

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают решение о двух государствах единственным путем, способным урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной."Это (решение о двух государствах - ред.) единственный путь обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства, а также дать возможность палестинцем обрести свое государство, на что они имеют право", - заявил госсекретарь США в интервью телеканалу ABC News.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращение огня вступил в силу в 02.00 пятницы.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

сша

египет

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, энтони блинкен, хамас, сша, египет, палестина, израиль, в мире