https://ria.ru/20210523/kharris-1733556924.html

Это вице-президент?! Жест Харрис на деловой встрече шокировал американцев

Это вице-президент?! Жест Харрис на деловой встрече шокировал американцев - РИА Новости, 23.05.2021

Это вице-президент?! Жест Харрис на деловой встрече шокировал американцев

Читатели американских СМИ осудили жест вице-президента США Камалы Харрис, который она позволила себе во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:21

2021-05-23T19:21

2021-05-23T21:23

камала харрис

мун чжэ ин

южная корея

сша

в мире

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И это вице-президент?! Жест Камалы Харрис на деловой встрече шокировал американцев

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели американских СМИ осудили жест вице-президента США Камалы Харрис, который она позволила себе во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На кадрах, опубликованных на официальном канале Белого дома на Youtube, видно, как Харрис вытирает руку о штанину сразу после рукопожатия с южнокорейским президентом. "А что, Южная Корея больше не союзник Соединенных Штатов?" — прокомментировал поступок вице-президента пользователь Twitter. Часть пользователей попробовали оправдать Харрис, объясняя ее поведение страхом заразиться коронавирусом через рукопожатие. Однако они столкнулись с критикой. "Нельзя смахнуть вирус с ладони, проведя ею по штанине. К тому же Камала полностью вакцинирована", — ответил один из комментаторов.Также в Twitter многие выразили мнение, что жест Харрис получил бы более широкую огласку, если бы она была членом Республиканской партии. "И это вице-президент США? Во-первых, это неуважительно, во-вторых, Харрис бы немедленно обвинили в расизме, если бы она была республиканцем, во всех СМИ, не сомневаюсь. Прекрасная демонстрация двойных стандартов", — отметил комментатор.Читатели на сайте телеканала Fox news оказались едины во мнении. Комментаторы согласились, что "решение сделать Харрис главной фигурой в международной политике было неправильным", так как она "не готова к выходу в свет".

https://ria.ru/20210521/bayden-1733334313.html

https://ria.ru/20210523/skandal-1733552706.html

южная корея

сша

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камала харрис, мун чжэ ин, южная корея, сша, в мире