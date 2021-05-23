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Это вице-президент?! Жест Харрис на деловой встрече шокировал американцев
Это вице-президент?! Жест Харрис на деловой встрече шокировал американцев - РИА Новости, 23.05.2021
Это вице-президент?! Жест Харрис на деловой встрече шокировал американцев
Читатели американских СМИ осудили жест вице-президента США Камалы Харрис, который она позволила себе во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:21
2021-05-23T21:23
камала харрис
мун чжэ ин
южная корея
сша
в мире
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И это вице-президент?! Жест Камалы Харрис на деловой встрече шокировал американцев
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели американских СМИ осудили жест вице-президента США Камалы Харрис, который она позволила себе во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На кадрах, опубликованных на официальном канале Белого дома на Youtube, видно, как Харрис вытирает руку о штанину сразу после рукопожатия с южнокорейским президентом. "А что, Южная Корея больше не союзник Соединенных Штатов?" — прокомментировал поступок вице-президента пользователь Twitter. Часть пользователей попробовали оправдать Харрис, объясняя ее поведение страхом заразиться коронавирусом через рукопожатие. Однако они столкнулись с критикой. "Нельзя смахнуть вирус с ладони, проведя ею по штанине. К тому же Камала полностью вакцинирована", — ответил один из комментаторов.Также в Twitter многие выразили мнение, что жест Харрис получил бы более широкую огласку, если бы она была членом Республиканской партии. "И это вице-президент США? Во-первых, это неуважительно, во-вторых, Харрис бы немедленно обвинили в расизме, если бы она была республиканцем, во всех СМИ, не сомневаюсь. Прекрасная демонстрация двойных стандартов", — отметил комментатор.Читатели на сайте телеканала Fox news оказались едины во мнении. Комментаторы согласились, что "решение сделать Харрис главной фигурой в международной политике было неправильным", так как она "не готова к выходу в свет".
https://ria.ru/20210521/bayden-1733334313.html
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камала харрис, мун чжэ ин, южная корея, сша, в мире

Это вице-президент?! Жест Харрис на деловой встрече шокировал американцев

19:21 23.05.2021 (обновлено: 21:23 23.05.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikИзбранный вице-президент США Камала Харрис во время присяги в Капитолии
Избранный вице-президент США Камала Харрис во время присяги в Капитолии - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели американских СМИ осудили жест вице-президента США Камалы Харрис, который она позволила себе во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
На кадрах, опубликованных на официальном канале Белого дома на Youtube, видно, как Харрис вытирает руку о штанину сразу после рукопожатия с южнокорейским президентом.
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"А что, Южная Корея больше не союзник Соединенных Штатов?" — прокомментировал поступок вице-президента пользователь Twitter.
Часть пользователей попробовали оправдать Харрис, объясняя ее поведение страхом заразиться коронавирусом через рукопожатие. Однако они столкнулись с критикой.
"Нельзя смахнуть вирус с ладони, проведя ею по штанине. К тому же Камала полностью вакцинирована", — ответил один из комментаторов.
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Также в Twitter многие выразили мнение, что жест Харрис получил бы более широкую огласку, если бы она была членом Республиканской партии.
"И это вице-президент США? Во-первых, это неуважительно, во-вторых, Харрис бы немедленно обвинили в расизме, если бы она была республиканцем, во всех СМИ, не сомневаюсь. Прекрасная демонстрация двойных стандартов", — отметил комментатор.
Читатели на сайте телеканала Fox news оказались едины во мнении. Комментаторы согласились, что "решение сделать Харрис главной фигурой в международной политике было неправильным", так как она "не готова к выходу в свет".
 
Камала ХаррисМун Чжэ ИнЮжная КореяСШАВ мире
 
 
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