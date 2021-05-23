https://ria.ru/20210523/kats-1733523871.html
Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса
Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса - РИА Новости, 23.05.2021
Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса
Певица Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, оценила результаты Манижи как заслуженные и критически отозвалась о выступлении РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T13:08
2021-05-23T13:08
2021-05-23T14:06
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
исландия
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733523463_0:0:1608:906_1920x0_80_0_0_1fd7ffd068b22094012e2b8c4f2063f7.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певица Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, оценила результаты Манижи как заслуженные и критически отозвалась о выступлении победителей. Своим мнением она поделилась в разговоре с RT.Кац призналась, что номер итальянских исполнителей ей категорически не понравился. А первое место, полагает она, заслужил представитель Швейцарии.Она добавила, что на победу могла претендовать и Исландия, которая отличилась чувством юмора и сценическим обаянием.Кроме того, Кац прокомментировала номер российской исполнительны Манижи.Победителем Евровидения-2021 стала группа Måneskin из Италии, исполнившая песню Zitti E Buoni. Манижа набрала 204 балла и в результате оказалась девятой.
https://ria.ru/20210523/dyra-1733510334.html
https://ria.ru/20210523/manizha-1733500854.html
исландия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733523463_159:0:1599:1080_1920x0_80_0_0_f6d67c3140e935f3963355c5695fc110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
manizha (манижа сангин), евровидение-2021, исландия, италия, в мире