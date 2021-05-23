https://ria.ru/20210523/kats-1733523871.html

Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса

Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса - РИА Новости, 23.05.2021

Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса

Певица Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, оценила результаты Манижи как заслуженные и критически отозвалась о выступлении РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T13:08

2021-05-23T13:08

2021-05-23T14:06

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

исландия

италия

в мире

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певица Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, оценила результаты Манижи как заслуженные и критически отозвалась о выступлении победителей. Своим мнением она поделилась в разговоре с RT.Кац призналась, что номер итальянских исполнителей ей категорически не понравился. А первое место, полагает она, заслужил представитель Швейцарии.Она добавила, что на победу могла претендовать и Исландия, которая отличилась чувством юмора и сценическим обаянием.Кроме того, Кац прокомментировала номер российской исполнительны Манижи.Победителем Евровидения-2021 стала группа Måneskin из Италии, исполнившая песню Zitti E Buoni. Манижа набрала 204 балла и в результате оказалась девятой.

https://ria.ru/20210523/dyra-1733510334.html

https://ria.ru/20210523/manizha-1733500854.html

исландия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, исландия, италия, в мире