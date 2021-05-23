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Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса
Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса - РИА Новости, 23.05.2021
Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса
Певица Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, оценила результаты Манижи как заслуженные и критически отозвалась о выступлении РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T13:08
2021-05-23T14:06
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
исландия
италия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певица Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, оценила результаты Манижи как заслуженные и критически отозвалась о выступлении победителей. Своим мнением она поделилась в разговоре с RT.Кац призналась, что номер итальянских исполнителей ей категорически не понравился. А первое место, полагает она, заслужил представитель Швейцарии.Она добавила, что на победу могла претендовать и Исландия, которая отличилась чувством юмора и сценическим обаянием.Кроме того, Кац прокомментировала номер российской исполнительны Манижи.Победителем Евровидения-2021 стала группа Måneskin из Италии, исполнившая песню Zitti E Buoni. Манижа набрала 204 балла и в результате оказалась девятой.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, исландия, италия, в мире

Первая российская участница Евровидения раскритиковала итоги конкурса

13:08 23.05.2021 (обновлено: 14:06 23.05.2021)
 
CC BY 4.0 / Mark Nakoykher / Российская певица Маша Кац
Российская певица Маша Кац - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
CC BY 4.0 / Mark Nakoykher /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певица Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, оценила результаты Манижи как заслуженные и критически отозвалась о выступлении победителей. Своим мнением она поделилась в разговоре с RT.
Кац призналась, что номер итальянских исполнителей ей категорически не понравился. А первое место, полагает она, заслужил представитель Швейцарии.

"Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Он был достоин первого места", — сказала Кац.

Она добавила, что на победу могла претендовать и Исландия, которая отличилась чувством юмора и сценическим обаянием.
Итальянская группа Måneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
10:08
Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене
Кроме того, Кац прокомментировала номер российской исполнительны Манижи.

"Мы в десятке. Замечательное выступление. Молодец, девочка!" — сказала она.

Победителем Евровидения-2021 стала группа Måneskin из Италии, исполнившая песню Zitti E Buoni. Манижа набрала 204 балла и в результате оказалась девятой.
Выступление Манижи, представляющей Россию на музыкальном конкурсе Евровидение с песней Russian Woman - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
04:26Евровидение — 2021
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Manizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021ИсландияИталияВ мире
 
 
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