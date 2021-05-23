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Эксперты рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу
Эксперты рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу - РИА Новости, 23.05.2021
Эксперты рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу
Россиянам, которые решили поехать в открывшиеся после локдауна страны, лучше всего брать с собой банковскую карту, которая привязана к валюте страны, это... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T10:15
2021-05-23T10:15
россия
португалия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россиянам, которые решили поехать в открывшиеся после локдауна страны, лучше всего брать с собой банковскую карту, которая привязана к валюте страны, это позволит сэкономить деньги на конвертации, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.По ее словам, при оплате покупок обычной рублёвой картой в странах, где валюта отличается от доллара или евро, может случиться двойная конвертация: если валюта расчётов банка с платёжной системой - доллар, то платёжная система переведёт стоимость покупки в национальной валюте сначала в доллары, а потом кредитная организация переведёт полученные доллары в рубли по своему курсу.Аналитик из ГК "Финам" Алексей Коренев согласен с коллегой и считает, что перед поездкой за рубеж лучше заранее перевести часть денежных средств со своего рублевого счета на валютный, в этом случае удастся не потерять свои сбережения на конвертации, поскольку сумма спишется в валюте. "Большинство российских банков эмитируют карты, предусматривающие и рублевые, и валютные расчеты", - пояснил он.Помимо всего прочего, в банке "Русский стандарт" рекомендуют россиянам пользоваться предоплаченными банковскими картами: для получения такой карты не требуется предъявление каких-либо документов, заполнение анкет и ожидание ответа от банка. "Возьмите с собой специальную предоплаченную карту, которая позволит без труда расплачиваться в местных магазинчиках, кафе и барах, покупать сувениры и посещать достопримечательности", - добавили в кредитной организации.Ранее в мае сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в пятницу принял решение об открытии авиасообщения между Россией и пятью странами мира - Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Авиасообщение со всеми указанными государствами восстанавливается с 25 мая 2021 года.
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россия, португалия, исландия, экономика

Эксперты рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу

10:15 23.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россиянам, которые решили поехать в открывшиеся после локдауна страны, лучше всего брать с собой банковскую карту, которая привязана к валюте страны, это позволит сэкономить деньги на конвертации, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"В путешествие с собой лучше всего брать карту, которую можно привязать к валюте страны. Оплата (списание) в таком случае пройдет сразу со счета в евро по курсу банка без лишних конвертаций", - сказала начальник управления пассивных операций и пакетов услуг БКС банка Ольга Козлова.
По ее словам, при оплате покупок обычной рублёвой картой в странах, где валюта отличается от доллара или евро, может случиться двойная конвертация: если валюта расчётов банка с платёжной системой - доллар, то платёжная система переведёт стоимость покупки в национальной валюте сначала в доллары, а потом кредитная организация переведёт полученные доллары в рубли по своему курсу.
Аналитик из ГК "Финам" Алексей Коренев согласен с коллегой и считает, что перед поездкой за рубеж лучше заранее перевести часть денежных средств со своего рублевого счета на валютный, в этом случае удастся не потерять свои сбережения на конвертации, поскольку сумма спишется в валюте. "Большинство российских банков эмитируют карты, предусматривающие и рублевые, и валютные расчеты", - пояснил он.
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Помимо всего прочего, в банке "Русский стандарт" рекомендуют россиянам пользоваться предоплаченными банковскими картами: для получения такой карты не требуется предъявление каких-либо документов, заполнение анкет и ожидание ответа от банка. "Возьмите с собой специальную предоплаченную карту, которая позволит без труда расплачиваться в местных магазинчиках, кафе и барах, покупать сувениры и посещать достопримечательности", - добавили в кредитной организации.
Ранее в мае сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в пятницу принял решение об открытии авиасообщения между Россией и пятью странами мира - Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Авиасообщение со всеми указанными государствами восстанавливается с 25 мая 2021 года.
 
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