Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210523/karantin-1733523585.html
В Индии продлили карантин
В Индии продлили карантин - РИА Новости, 23.05.2021
В Индии продлили карантин
Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в пятый раз продлили карантин на территории Дели, теперь он действует до конца мая, сообщил главный... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T13:06
2021-05-23T13:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нью-дели
дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730921221_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_f4235f2558f5281f2d0cbb7859f27cf3.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая - РИА Новости. Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в пятый раз продлили карантин на территории Дели, теперь он действует до конца мая, сообщил главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал.Он отметил, что процесс снятия карантина также будет постепенным."Сейчас волна заметно ослабевает. Мы еще не победили, но, возможно, возьмем под контроль волну. В течение 24 часов показатель положительности составляет менее 2,5%. В какой-то момент нам ежедневно сообщали о 28 тысячах случаях заболевания. Теперь за 24 часа мы сообщили о 1,6 тысячи случаев", - сказал Кеджривал.Власти Дели ввели карантин в городе 19 апреля. На время его действия власти распорядились перевести на домашнюю работу все частные офисы, закрыть рестораны, непродовольственные магазины и торговые центры. Также запрещено проведение массовых собраний и мероприятий, ограничено число пассажиров в общественном транспорте и сокращено число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры применяются параллельно с ночным комендантским часом, действующим в столице Индии с 22.00 до 05.00.Работу в Дели разрешено продолжить органам власти, больницам, полицейским и пожарным участкам, магазинам продуктов, банкам и организациям, поставляющим воду, электричество и услуги по доступу в интернет.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 26,5 миллиона. Выздоровели более 23,4 миллиона, умерли более 299 тысяч человек.
https://ria.ru/20210516/vaktsina-1732492265.html
https://ria.ru/20210522/nds-1733449456.html
нью-дели
дели
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730921221_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_0e1ee0a30be68da8bd12ea50f8bfe63d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, нью-дели, дели, индия, в мире

В Индии продлили карантин

13:06 23.05.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМассовая кремация жертв пандемии в Дели
Массовая кремация жертв пандемии в Дели - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая - РИА Новости. Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в пятый раз продлили карантин на территории Дели, теперь он действует до конца мая, сообщил главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал.
"Мы не знали, как долго продлится эта волна. Но в течение месяца жители Дели сотрудничали. Дели боролся с вирусом как семья, даже когда была чрезвычайная ситуация с кислородом. Сейчас наблюдается острая нехватка вакцин. Но я верю, что мы найдем решение и для этого", - сказал Кеджривал в ходе брифинга.
Он отметил, что процесс снятия карантина также будет постепенным.
"Сейчас волна заметно ослабевает. Мы еще не победили, но, возможно, возьмем под контроль волну. В течение 24 часов показатель положительности составляет менее 2,5%. В какой-то момент нам ежедневно сообщали о 28 тысячах случаях заболевания. Теперь за 24 часа мы сообщили о 1,6 тысячи случаев", - сказал Кеджривал.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 06:09
В Индию доставили вторую партию вакцины "Спутник V"
Власти Дели ввели карантин в городе 19 апреля. На время его действия власти распорядились перевести на домашнюю работу все частные офисы, закрыть рестораны, непродовольственные магазины и торговые центры. Также запрещено проведение массовых собраний и мероприятий, ограничено число пассажиров в общественном транспорте и сокращено число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры применяются параллельно с ночным комендантским часом, действующим в столице Индии с 22.00 до 05.00.
Работу в Дели разрешено продолжить органам власти, больницам, полицейским и пожарным участкам, магазинам продуктов, банкам и организациям, поставляющим воду, электричество и услуги по доступу в интернет.
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 13:53Распространение коронавируса
Правительство одобрило порядок возмещения НДС для производителей вакцин
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 26,5 миллиона. Выздоровели более 23,4 миллиона, умерли более 299 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-ДелиДелиИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
23:12В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов
23:09Литва призвала страны ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
Лента новостейМолния