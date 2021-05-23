https://ria.ru/20210523/karantin-1733523585.html

В Индии продлили карантин

В Индии продлили карантин - РИА Новости, 23.05.2021

В Индии продлили карантин

Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в пятый раз продлили карантин на территории Дели, теперь он действует до конца мая, сообщил главный... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T13:06

2021-05-23T13:06

2021-05-23T13:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

нью-дели

дели

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730921221_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_f4235f2558f5281f2d0cbb7859f27cf3.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая - РИА Новости. Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в пятый раз продлили карантин на территории Дели, теперь он действует до конца мая, сообщил главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал.Он отметил, что процесс снятия карантина также будет постепенным."Сейчас волна заметно ослабевает. Мы еще не победили, но, возможно, возьмем под контроль волну. В течение 24 часов показатель положительности составляет менее 2,5%. В какой-то момент нам ежедневно сообщали о 28 тысячах случаях заболевания. Теперь за 24 часа мы сообщили о 1,6 тысячи случаев", - сказал Кеджривал.Власти Дели ввели карантин в городе 19 апреля. На время его действия власти распорядились перевести на домашнюю работу все частные офисы, закрыть рестораны, непродовольственные магазины и торговые центры. Также запрещено проведение массовых собраний и мероприятий, ограничено число пассажиров в общественном транспорте и сокращено число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры применяются параллельно с ночным комендантским часом, действующим в столице Индии с 22.00 до 05.00.Работу в Дели разрешено продолжить органам власти, больницам, полицейским и пожарным участкам, магазинам продуктов, банкам и организациям, поставляющим воду, электричество и услуги по доступу в интернет.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 26,5 миллиона. Выздоровели более 23,4 миллиона, умерли более 299 тысяч человек.

https://ria.ru/20210516/vaktsina-1732492265.html

https://ria.ru/20210522/nds-1733449456.html

нью-дели

дели

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нью-дели, дели, индия, в мире