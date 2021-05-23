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Чернышенко предложил восстановить советские аэропорты на Камчатке
Чернышенко предложил восстановить советские аэропорты на Камчатке - РИА Новости, 23.05.2021
Чернышенко предложил восстановить советские аэропорты на Камчатке
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил восстановить разработанные ранее площадки для взлетно-посадочных полос для малой авиации на Камчатке, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T17:18
2021-05-23T17:18
2021-05-23T17:18
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камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил восстановить разработанные ранее площадки для взлетно-посадочных полос для малой авиации на Камчатке, сообщили в пресс-службе вице-премьера.В рамках рабочего визита Чернышенко на Камчатку обсуждался вопрос модернизации аэродрома в поселке Озерновский. Он отметил, что реконструкция небольших аэропортов и взлетно-посадочных полос позволит улучшить транспортную доступность регионов Камчатки в первую очередь для местных жителей.Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов отметил, что уже идет работа с инвесторами в части развития крупных туристических проектов на Камчатке, но есть недостаток транспортной инфраструктуры."И все это нужно объединить в единый мастер-план. Дмитрий Чернышенко поручил нам этим заняться. Корпорация "Туризм.РФ" уже сделала предварительный анализ. На Камчатке очень хорошие возможности для развития альтернативных транспортных услуг, в частности, малой авиации. Это позволит сделать перелеты до туристических объектов быстрее и дешевле, что в целом увеличит туристический поток", - сказал Суханов.
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россия, дмитрий чернышенко, туризм, камчатский край
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
предложил восстановить разработанные ранее площадки для взлетно-посадочных полос для малой авиации на Камчатке, сообщили в пресс-службе вице-премьера.
В рамках рабочего визита Чернышенко на Камчатку обсуждался вопрос модернизации аэродрома в поселке Озерновский. Он отметил, что реконструкция небольших аэропортов и взлетно-посадочных полос позволит улучшить транспортную доступность регионов Камчатки в первую очередь для местных жителей.
"Есть около 30 разработанных площадок для взлетно-посадочных полос. Большинство из них еще с советского времени. Их можно восстановить за достаточно короткий срок. Самолет почти в три раза дешевле вертолета в эксплуатации, он потребляет меньше топлива и безопаснее для экологии. Частный бизнес уже заинтересовался, они закупают самолеты. Будем развивать логистику, это позволит вывести уровень жизни людей на Камчатке на качественно новый уровень", - сказал Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов отметил, что уже идет работа с инвесторами в части развития крупных туристических проектов на Камчатке, но есть недостаток транспортной инфраструктуры.
"И все это нужно объединить в единый мастер-план. Дмитрий Чернышенко поручил нам этим заняться. Корпорация "Туризм.РФ" уже сделала предварительный анализ. На Камчатке очень хорошие возможности для развития альтернативных транспортных услуг, в частности, малой авиации. Это позволит сделать перелеты до туристических объектов быстрее и дешевле, что в целом увеличит туристический поток", - сказал Суханов.