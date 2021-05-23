https://ria.ru/20210523/izrail-1733565843.html

Израиль отменит почти все ограничения по COVID-19

Израиль отменит почти все ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021

Израиль отменит почти все ограничения по COVID-19

Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле будут сняты с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:46

2021-05-23T20:46

2021-05-23T20:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая - РИА Новости. Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле будут сняты с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.Таким образом, начиная с 1 июня больше не будет необходимости в "зелёном паспорте" и будут сняты ограничения так называемого "фиолетового стандарта", регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. При этом, граждане все ещё должны носить маски в помещениях, также продолжат действовать ограничения на въезд и выезд, министр призвал граждан не ездить в страны с высоким уровнем заболеваемости.По данным на утро воскресенья, в Израиле коронавирусом болеют 542 человека, состояние 60 из них оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20210521/shtammy-1733323621.html

израиль

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коронавирус covid-19, израиль, в мире