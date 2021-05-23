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Израиль отменит почти все ограничения по COVID-19
Израиль отменит почти все ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021
Израиль отменит почти все ограничения по COVID-19
Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле будут сняты с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:46
2021-05-23T20:46
2021-05-23T20:46
распространение коронавируса
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая - РИА Новости. Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле будут сняты с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.Таким образом, начиная с 1 июня больше не будет необходимости в "зелёном паспорте" и будут сняты ограничения так называемого "фиолетового стандарта", регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. При этом, граждане все ещё должны носить маски в помещениях, также продолжат действовать ограничения на въезд и выезд, министр призвал граждан не ездить в страны с высоким уровнем заболеваемости.По данным на утро воскресенья, в Израиле коронавирусом болеют 542 человека, состояние 60 из них оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20210521/shtammy-1733323621.html
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коронавирус covid-19, израиль, в мире