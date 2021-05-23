В Грузии противники строительства ГЭС пригрозили парализовать Тбилиси
19:30 23.05.2021 (обновлено: 20:08 23.05.2021)
© Sputnik / StringerПротивники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 23 мая 2021 года
© Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 23 мая — РИА Новости. Противники строительства гидроэлектростанции "Намахвани" на реке Риони собрались в Тбилиси и грозятся блокировать грузинскую столицу.
Они прибыли автоколоннами из Кутаиси, Поти, Зестафони и других городов. Протестующие расставили на площади Республики в центре Тбилиси палатки, чтобы переночевать. Участники акции требуют расторжения контракта на строительство ГЭС с турецкой компанией ENKA и отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.
"Властям дается время до 12:00 завтрашнего дня. Время пошло, решение за ними. Мы обязательно доведем это дело до конца. Если до 12:00 не будет принято решение по удовлетворению наших требований, мы парализуем город, никто не сможет передвигаться", — заявил на митинге организатор акции Варлам Голетиани.
Строительство ГЭС ведется на площади более 570 гектаров в окрестностях Кутаиси. Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить для создания станции, находятся десятки жилых домов и лесные угодья, а ее возведение повлияет на климат. Участники протестов сообщают, что будут протестовать до тех пор, пока власти не расторгнут договор с турецкой компанией, а строители не покинут ущелье Риони.
Ранее правительство Грузии приостановило сооружение плотины и водохранилища. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что работы замораживаются на 9-12 месяцев, за это время власти вместе с экспертами изучат все возможные последствия для окружающей среды.